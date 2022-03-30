'İzzet Yıldızhan ile aşk yaşadık' diyen Seyhan Soylu ifade verdi!

"ÜNLÜ OLDUĞUM YILLARDA YAŞAMIŞ OLDUĞUMUZ BİR İLİŞKİYDİ"

Savcılıkta ifade verdikten sonra Seyhan Soylu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Soylu açıklamasında İzzet Yıldızhan'a hakaret etmediğini söyleyerek, "Bundan yıllar önce yaşamış olduğumuz bir ilişkiyle ilgili Bahar Candan programda, 'Anneciğim, aranızda bir ilişki var mı? Böyle bir şey duydum' diye sordu. Ben de hiç yalan konuşmadığım için, ısrar edince mecburen söyledim. Tabii ki yaşamış olduğumuz ilişkiyi, amacımız deşifre etmek değildi. Ayrıca o tarihte İzzet Yıldızhan şöhreti olmayan, gece kulüplerinde, pavyonlarda sahne alan bir adamken, benim de çok ünlü olmuş olduğum yıllarda yaşamış olduğumuz bir ilişkiydi" ifadelerini kullandı.