İşte İstanbul'un ilk kadın mafyası Baltalı Hano! 21 adamı baltayla öldürdü..

Günlerden bir gün, Hanzade'nin kulağına, oğlunun kaybolmadığı, Solak Ligor ile birlikte hamamda olduğu haberi geldi. Söylentilere göre Solak Ligor, Hanzade'nin oğlunu hamam oğlanı yapmış, arkadaşlarıyla birlikte istismar ediyordu. Bunu duyan Hanzade, gözleriyle görmek için erkek kılığına girip kocasını takip etti ve içeriye baktığında gerçekten de oğlunun orada olduğunu gördü. Gördükleri karşısında çılgına dönen Hanzade, odun kesmek için ortaya konulmuş baltayı aldığı gibi 21 adamı dakikalar içinde öldürdü.