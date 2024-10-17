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Gündemİstanbul'un yanı başında lapa lapa kar yağışı başladı! MGM'den yeni uyarı geldi, kar yağışı dalga dalga yayılacak
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İstanbul'un yanı başında lapa lapa kar yağışı başladı! MGM'den yeni uyarı geldi, kar yağışı dalga dalga yayılacak

Kar yağışı başladı. Birçok böyleye yılın ilk karı düştü. Kar yağışı İstanbul'un sınırına kadar dayandı. Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. 15 il için alarm verildi. Kar yağışı hafta sonu da devam edecek. İşte il il yeni hava durumu raporu...

• 17 Ekim 2024 - 08:14 • Son Güncelleme:
• 17 Ekim 2024 - 08:14 • Son Güncelleme:
1İstanbulun yanı başında lapa lapa kar yağışı başladı MGMden yeni uyarı geldi, kar yağışı dalga dalga yayılacak

İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı. Düzce'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sinekli, Samandere, Topuk, Balıklı gibi yaylalarda etkili olan kar, çevreyi beyaz örtüyle kapladı.Düzce'de hava sıcaklıkları düştü. Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği bin 450 metre yükseklikteki Sinekli Yaylası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etrafı beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar etkisini kaybetmesi beklenirken, bölgede bulunan Düzce Safari Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, "Sezonun ilk karı gayet güzel bir şekilde yağıyor. Bulunduğumuz yer Düzce-Bolu sınırında Abant gölü üzerinde bulunan Sinekli Yaylası. Gayet keyifli bir kış günü gibi kar yağışı var” ifadelerini kullandı.

2İstanbulun yanı başında lapa lapa kar yağışı başladı MGMden yeni uyarı geldi, kar yağışı dalga dalga yayılacak

Birçok ilde kar yağışı başladı. Ankara'nın Çubuk ilçesine kış mevsimin ilk karı düştü.Kentte hava sıcaklıklarının aniden düşmesi sonrası yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Mevsimin ilk karı ise Çubuk ilçesi Alveren Yaylası'na düştü. O anları bir vatandaş, cep telefonu kamerasına kaydetti.

3İstanbulun yanı başında lapa lapa kar yağışı başladı MGMden yeni uyarı geldi, kar yağışı dalga dalga yayılacak

Erzurum'un Aşkale ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı başladı.Aşkale'nin ve Türkiye'nin önemli geçitlerinden olan Kop Dağı Geçidi'nde yılın ilk kar yağışı başladı. Dün geceden beri yoğun yağan yağmur, havaların soğumasıyla birlikte öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.Kop Dağı Geçidi'nde görev yapan Aşkale 121. Karayolları ekipleri de kar yağışı ile birlikte alarm durumuna geçti.Yolda devriye gezen ekipler, yer yer tuzlama çalışması yapıyor.

4KAR YAĞIŞI BAŞLADI

KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Kastamonu'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından yüksek rakımlarda kar yağışı etkili olmaya başladı.Kastamonu'da sağanak yağış ile birlikte hava sıcaklıkları da düştü. Hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü İhsangazi ilçesi Obruk mevkiinde, İnebolu ilçesi ve Küre ilçesinin yüksek kesimlerinde yağan kar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kısa süreli etkili olan ve ara ara devam eden kar yağışlarının gece saatlerinde etkisini arttırması tahmin ediliyor.

5İstanbulun yanı başında lapa lapa kar yağışı başladı MGMden yeni uyarı geldi, kar yağışı dalga dalga yayılacak

MGM'den yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

6KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara, Karadeniz ile Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

9İstanbulun yanı başında lapa lapa kar yağışı başladı MGMden yeni uyarı geldi, kar yağışı dalga dalga yayılacak

İstanbul'da bugün sağanak yağış etkili olacak. Radarda göründü. Sıcaklıkların 17 derece seviyesinde seyredeceği kentte gök gürültülü yağış etkili olacak.

10EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

11AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

12İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

13BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

14ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 17°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

15DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bitlis, Muş ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzeybatısı, Iğdır'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

16GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır ve Batman çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeydoğusu, Siirt'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 27°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

1715 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

15 İL İÇİN SARI KODLU UYARI!

Meteoroloji'den 13 için sarı kodlu uyarı yapıldı. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Van, Iğdır, Bitlis ve Ağrı'da yaşayan vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

18SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medyadan yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı;Bugün yurdun kuzey ve doğu kesimleri yağışlı. Diyarbakır Muş Bingöl Ağrı Bitlis Van ve Karadeniz bölgesinin sahil kesiminde yağışlar kuvvetli. Rüzgar Marmara ve Ege'de kuzeyden kuvvetli. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak ülke genelinde ortalamanın altına düşecek

19KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

Bugün ve hafta sonu kuzey İç ve doğu bölgeleri kış şartlarını yaşayacak Sıcaklıklar hissedilir şekilde azalacak. Bu gece Sivas Erzincan Erzurum Kars Ardahan Ağrı, Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı başlarİstanbul aralıklı yağmurlu 16 C. izmir 23, Ankara 14 C.

20BEYAZA BÜRÜNDÜ

BEYAZA BÜRÜNDÜ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin çevresini saran 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı, mevsiminin ikinci kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.İlçede son iki aydır başlayan soğuk hava ve ardından gelen yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağı'nın yüksek kesimleri ikinci kez beyaza bürünürken, dağın bulutlarla birleşmesi ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.İlçede hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, yağışların hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

21İstanbulun yanı başında lapa lapa kar yağışı başladı MGMden yeni uyarı geldi, kar yağışı dalga dalga yayılacak

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, “Hafta sonunda zirai don tehlikemiz var. İç Anadolu Bölgesi'nde, İç Ege'de ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi var. Zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, önümüzdeki günlerde yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

22“Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksekliklerinde kar yağışı göreceğiz”

“Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksekliklerinde kar yağışı göreceğiz”

Macit, cuma günü Marmara’nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağış beklediklerini belirterek, “Su baskınına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını bekliyoruz. Cuma günü özellikle öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde, Doğu Anadolu’nun yükseklerinde yer yer kar yağışları göreceğiz” ifadesini kullandı.

23“Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışlar devam ediyor”

“Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışlar devam ediyor”

Hafta sonu yağışların devam edeceğini aktaran Macit, “Cumartesi ve pazar, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar devam ediyor. Bu yağışlar özellikle yine belirtelim Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak” şeklinde konuştu.

24“Hafta sonunda zirai don tehlikemiz var”

“Hafta sonunda zirai don tehlikemiz var”

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceğini söyleyen Macit, “Önümüzdeki hafta ortasına kadar da mevsim normallerinin 4 ila 12 derece altında seyretmesini bekliyoruz. Bununla beraber hafta sonunda zirai don tehlikemiz var. İç Anadolu Bölgesi'nde, İç Ege'de ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi var. Zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

25“İstanbulda sağanak yağışımız devam ediyor”

“İstanbul'da sağanak yağışımız devam ediyor”

Hava Tahmin Uzmanı Macit, açıklamasını şöyle sürdürdü:“Ankara'da 12 ila 13 derece civarında hava sıcaklığı bekliyoruz hafta sonunda. En düşük sıcaklık ise 2 ila 3 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da sağanak yağışımız devam ediyor. Hava sıcaklığı da 11 ila 17 derece arasında olacak. İzmir'de yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığını da 10 ila 18 derece arasında bekliyoruz.”