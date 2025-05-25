İstanbul'un kuyumcuları bu kadının peşinde! Sattığı altın sahte değil, eritilince gerçek ortaya çıktı
Büyükçekmece'de kuyumcunun mihenk taşı testini yapıp 22 ayar altın olarak 159 bin liraya satın aldığı bilekliğin, 18 ayar olduğu altın eritilince ortaya çıktı. Özel kimyasal madde işlemiyle ayarının yükseltildiği anlaşılan bilekliği satın alan kuyumcu yaklaşık 40 bin lira zarara uğrarken polisin şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor. Kuyumcu Yusuf Uyanık, '22 ayar olarak belirtilen ürün 18 ayar olarak çıktı. Tabii bundan dolayı bir mağduriyetimiz var. Kullandıkları kimyasaldan dolayı bizim burada basit yöntemlerle test ettiğimizde 22 ayar olarak çıkıyor ama bunun sonucunda bu bir ocağa gidiyor. Ocakta eritildiğinde, 18 ayar olduğu raporunu aldık' dedi.
Derya EVREN KORKMAZ-Uğur ŞAHİN/İSTANBUL, (DHA)-
• 25 Mayıs 2025 - 17:37 • Son Güncelleme:
Derya EVREN KORKMAZ-Uğur ŞAHİN/İSTANBUL, (DHA)-
• 25 Mayıs 2025 - 17:37 • Son Güncelleme: