İstanbul'da rekor sıcaklık! Meteoroloji, Mart ayında bahar havasına giren şehirleri uyardı!

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, iç ve doğu kesimler ile Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.