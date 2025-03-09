İstanbul'da rekor sıcaklık! Meteoroloji, Mart ayında bahar havasına giren şehirleri uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre 9 ve 10 Mart 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde güneşli ve ılık bir hava etkili olacak. Bazı bölgelerde pus ve sis görülecek olsa da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar 3 ila 5 derece artarken, diğer bölgelerde belirgin bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da etkili olan güneşli havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise günden güne yükselmesi öngörülüyor.
• 09 Mart 2025 - 12:45 • Son Güncelleme:
• 09 Mart 2025 - 12:45 • Son Güncelleme: