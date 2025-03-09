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Gündemİstanbul'da rekor sıcaklık! Meteoroloji, Mart ayında bahar havasına giren şehirleri uyardı!
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İstanbul'da rekor sıcaklık! Meteoroloji, Mart ayında bahar havasına giren şehirleri uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre 9 ve 10 Mart 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde güneşli ve ılık bir hava etkili olacak. Bazı bölgelerde pus ve sis görülecek olsa da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar 3 ila 5 derece artarken, diğer bölgelerde belirgin bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da etkili olan güneşli havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise günden güne yükselmesi öngörülüyor.

• 09 Mart 2025 - 12:45 • Son Güncelleme:
• 09 Mart 2025 - 12:45 • Son Güncelleme:
1İstanbulda rekor sıcaklık Meteoroloji, Mart ayında bahar havasına giren şehirleri uyardı

'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' dense de Mart ayına girmemizle İstanbul'da ilkbahar havasına hızlı bir geçiş yapıldı. Son günlerde güneşli havayla birlikte sıcaklıklarda da artış gözlendi. Megakentte önümüzdeki haftada güneşli havanın devam etmesi ve sıcaklıkların daha da yükselmesi bekleniyor.

2İstanbulda rekor sıcaklık Meteoroloji, Mart ayında bahar havasına giren şehirleri uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre İstanbul'da bugün 13 derece olan sıcaklık perşembe günü 21 dereceye çıkacak. Kentte yağış beklenmezken Çarşamba ve Perşembe günleri havanın kapalı olacağı öngörülüyor.

3YURTTA HAVA DURUMU

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu,

4İstanbulda rekor sıcaklık Meteoroloji, Mart ayında bahar havasına giren şehirleri uyardı

Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yağmurlu, Hakkari'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

5İstanbulda rekor sıcaklık Meteoroloji, Mart ayında bahar havasına giren şehirleri uyardı

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, iç ve doğu kesimler ile Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

6HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

7RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

8UYARILAR

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

9PAZARTESİ (10 MART 2025)

PAZARTESİ (10 MART 2025)

Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek.Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yerel sağanak yağışlar görülebilir.

10İstanbulda rekor sıcaklık Meteoroloji, Mart ayında bahar havasına giren şehirleri uyardı

İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz’de sabah saatlerinde sis ve pus etkili olabilir.

11İstanbulda rekor sıcaklık Meteoroloji, Mart ayında bahar havasına giren şehirleri uyardı

En yüksek sıcaklıklar: İstanbul 18°C, Ankara 16°C, İzmir 22°C, Antalya 23°C olacak.

12İstanbulda rekor sıcaklık Meteoroloji, Mart ayında bahar havasına giren şehirleri uyardı
13İstanbulda rekor sıcaklık Meteoroloji, Mart ayında bahar havasına giren şehirleri uyardı
14İstanbulda rekor sıcaklık Meteoroloji, Mart ayında bahar havasına giren şehirleri uyardı
15İstanbulda rekor sıcaklık Meteoroloji, Mart ayında bahar havasına giren şehirleri uyardı
16İstanbulda rekor sıcaklık Meteoroloji, Mart ayında bahar havasına giren şehirleri uyardı