İstanbul’da deniz sezonu açıldı mı? Bayramda İstanbul'da denize girilir mi? Şile ve Ağva’da deniz suyu sıcaklığı kaç derece olacak

İstanbul’da 2026 deniz sezonu açıldı mı? Bayramda İstanbul’da kalanlar denize girebilir mi? Karadeniz ve Marmara plajlarında deniz suyu sıcaklığı kaç derece? Şile ve Ağva plajları ne zaman açılıyor? Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte bu sorular, tatil planı yapamayan ancak serinlemek isteyen İstanbulluların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle Kurban Bayramı yaklaşırken şehirde kalacak olan vatandaşlar “İstanbul’da deniz sezonu başladı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Peki İstanbul’daki plajlar hazır mı, deniz suyu sıcaklığı yüzmek için uygun mu?
Kurban Bayramı tatili İstanbul'da geçirecek olan vatandaşların gündeminde 'Deniz sezonu açıldı mı?' sorusu var. Bayram tatilini ailesiyle plajda güneşlenerek geçirmek isteyenler İstanbul'daki plajları ve deniz suyu sıcaklığını araştırmaya başladı. İşte İstanbul plajlarıyla ilgili merak edilen tüm soruların kısa ve net cevapları...
İSTANBUL’DA DENİZ SEZONU AÇILDI MI?
İstanbul’da deniz sezonu genellikle Haziran ayının ilk haftasıyla birlikte resmen açılmış kabul ediliyor. Ancak Mayıs ayı itibarıyla sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken deniz sezonu başladı sayılıyor. Özellikle hafta sonları Şile, Ağva, Kilyos ve Caddebostan sahillerinde yoğunluk artmaya başladı.
Uzmanlara göre İstanbul’da denize girmek için ideal su sıcaklığı 20 derece ve üzeri olarak kabul edilirken, şu günlerde ölçülen değerler bu sınırın altından yavaş yavaş yukarı çıkıyor.
BAYRAMDA İSTANBUL’DA KALANLAR DENİZE GİREBİLİR Mİ?
Bayramda İstanbul’da kalmayı planlayanlar için sevindirici haber: Evet, denize girebilirsiniz. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var:
Deniz suyu sıcaklığı henüz tam yaz seviyesine ulaşmış değil
Sabah ve akşam saatlerinde su daha serin olabilir
Karadeniz kıyılarında dalga ve akıntı riski yüksek olabilir
Resmi olarak açılan plajları tercih etmek güvenlik açısından önemli
Özellikle belediyelerin işlettiği plajlarda cankurtaran hizmeti bayram döneminde aktif hale geliyor.
KARADENİZ VE MARMARA’DA DENİZ SUYU SICAKLIĞI KAÇ DERECE?
İstanbul’da deniz suyu sıcaklıkları bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. Güncel verilere göre:
Karadeniz (Şile, Ağva, Kilyos): 17 – 20°C
Marmara Denizi (Caddebostan, Florya): 18 – 21°C
Karadeniz kıyıları genellikle daha serin olurken, Marmara Denizi daha erken ısınabiliyor. Bu nedenle Marmara sahilleri, denize girmek isteyenler için daha avantajlı kabul ediliyor.
ŞİLE VE AĞVA PLAJLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?
İstanbul’un en popüler yaz destinasyonlarından biri olan Şile ve Ağva’da plaj sezonu için hazırlıklar hızlandı.
Şile plajları: Genellikle Haziran başında resmi olarak açılıyor
Ağva plajları: Turizm sezonuyla birlikte Mayıs sonu – Haziran başında hizmet vermeye başlıyor
Ancak hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Şile ve Ağva sahillerinde Mayıs sonu itibarıyla denize girenlerin sayısı artmış durumda. Belediyeler plaj temizliği, güvenlik ve hizmet hazırlıklarını bayram öncesine yetiştirmeye çalışıyor.
İSTANBUL’DA DENİZE GİRİLECEK EN İYİ YERLER
Bayram tatilinde İstanbul’da kalacaklar için öne çıkan plajlar:
Şile Ayazma Plajı
Ağva Kilimli Koyu
Kilyos Burç Beach
Caddebostan Plajı
Florya Güneş Plajı
Bu bölgeler hem ulaşım kolaylığı hem de hizmet olanaklarıyla tercih ediliyor.
UZMANLARDAN UYARI: ERKEN SEZONDA DİKKAT!
Erken deniz sezonunda uzmanlar şu uyarılarda bulunuyor:
Soğuk suya aniden girmeyin
Uzun süre denizde kalmamaya dikkat edin
Dalgalı havalarda Karadeniz’e girmeyin
Cankurtaran olmayan bölgeleri tercih etmeyin
Özetle, İstanbul’da deniz sezonu fiilen başladı ancak tam anlamıyla Haziran ayında açılmış olacak. Bayramda denize girmek mümkün, ancak deniz suyu sıcaklığı henüz yaz ortasındaki seviyelere ulaşmış değil.
İstanbul’da deniz keyfi yapmak isteyenler için özellikle Marmara kıyıları daha uygun, Karadeniz tarafında ise dikkatli olunması gerekiyor. Şile ve Ağva plajları ise bayram itibarıyla yoğun şekilde ziyaretçi ağırlamaya hazırlanıyor.