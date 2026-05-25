İstanbul’da deniz sezonu açıldı mı? Bayramda İstanbul'da denize girilir mi? Şile ve Ağva’da deniz suyu sıcaklığı kaç derece olacak

BAYRAMDA İSTANBUL’DA KALANLAR DENİZE GİREBİLİR Mİ?



Bayramda İstanbul’da kalmayı planlayanlar için sevindirici haber: Evet, denize girebilirsiniz. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var:



Deniz suyu sıcaklığı henüz tam yaz seviyesine ulaşmış değil

Sabah ve akşam saatlerinde su daha serin olabilir

Karadeniz kıyılarında dalga ve akıntı riski yüksek olabilir

Resmi olarak açılan plajları tercih etmek güvenlik açısından önemli

Özellikle belediyelerin işlettiği plajlarda cankurtaran hizmeti bayram döneminde aktif hale geliyor.