İstanbul susuz kaldı! Megakentin en büyük barajı alarm veriyor

01.10.2025 - 15:24

İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları alarm veriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) güncel verilerine göre kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 28'e kadar geriledi.

Megakentin en büyük barajı olan Ömerli'de doluluk oranı yüzde 19 olarak ölçülürken, Alibey Barajı'nda bu oran yüzde 16'ya kadar düştü.

Büyükçekmece yüzde 32, Terkos yüzde 34, Darlık yüzde 43, Elmalı yüzde 50, Istrancalar yüzde 21, Pabuçdere yüzde 16, Sazlıdere yüzde 30 seviyelerinde kaldı.

Kazandere ise yüzde 1 doluluk oranıyla adeta kuruma noktasına geldi.

Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte yağışların azalması, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve artan nüfusla birlikte su tüketiminin yükselmesi, İstanbul'un barajlarını kritik seviyelere taşıdı.

Özellikle Kazandere ve Pabuçdere gibi Trakya bölgesindeki küçük barajların su seviyelerinin düşmesi, kentin su rezervini doğrudan etkiliyor.

