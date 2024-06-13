İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi nerede? 2024 Survivor finali nerede çekiliyor?
İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi nerede sorusunun yanıtı merak ediliyor. Survivor All Star finali bu akşam yapılıyor. Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan'ın finalist olarak kaldığı Survivor 2024'te şampiyon bu akşam belli olacak. Adayların 4'e inmesinin ardından Survivor finalinin İstanbul'da yapılacağı duyuruldu. TV8 canlı yayınında belli olacak ve Acun Ilıcalı'nın sunacağı Survivor 2024 finali nerede yapılıyor? Survivor finali İstanbul'da nerede olacak?
• 13 Haziran 2024 - 21:18 • Son Güncelleme:
• 13 Haziran 2024 - 21:18 • Son Güncelleme: