İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi nerede? 2024 Survivor finali nerede çekiliyor?

Survivor finali İstanbul'da nerede sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu akşam tv8 canlı yayınında 2024 Survivor All Star şampiyonu belli olacak. 6 aydır süren zorlu mücadeleler sonrası finalistler de belli oldu. Ogeday Girişken, Nefise Karatay, Seda Ocak ve Batuhan Karacakaya'nın finalist olarak yer aldığı Survivor finali İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.