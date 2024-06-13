Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi nerede? 2024 Survivor finali nerede çekiliyor?
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi nerede? 2024 Survivor finali nerede çekiliyor?

İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi nerede? 2024 Survivor finali nerede çekiliyor?

İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi nerede sorusunun yanıtı merak ediliyor. Survivor All Star finali bu akşam yapılıyor. Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan'ın finalist olarak kaldığı Survivor 2024'te şampiyon bu akşam belli olacak. Adayların 4'e inmesinin ardından Survivor finalinin İstanbul'da yapılacağı duyuruldu. TV8 canlı yayınında belli olacak ve Acun Ilıcalı'nın sunacağı Survivor 2024 finali nerede yapılıyor? Survivor finali İstanbul'da nerede olacak?

• 13 Haziran 2024 - 21:18 • Son Güncelleme:
• 13 Haziran 2024 - 21:18 • Son Güncelleme:
1 İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi nerede 2024 Survivor finali nerede çekiliyor

Survivor finali İstanbul'da nerede sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu akşam tv8 canlı yayınında 2024 Survivor All Star şampiyonu belli olacak. 6 aydır süren zorlu mücadeleler sonrası finalistler de belli oldu. Ogeday Girişken, Nefise Karatay, Seda Ocak ve Batuhan Karacakaya'nın finalist olarak yer aldığı Survivor finali İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

2 İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi nerede 2024 Survivor finali nerede çekiliyor



İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi nerede?

İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi Çekmeköy Sancaktepe'de yer alıyor. Survivor Finali İstanbul Sancaktepe'de yapılıyor.

3 İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi nerede 2024 Survivor finali nerede çekiliyor



FİNALİSTLER KİM?

Seda

Ogeday

Nefise

Batuhan

4 İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi nerede 2024 Survivor finali nerede çekiliyor

Survivor All Star finali 13 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak.

5 İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi nerede 2024 Survivor finali nerede çekiliyor