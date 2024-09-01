İstanbul için kuvvetli yağış alarmı! Meteoroloji saat verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatı, Batı Karadeniz’in iç, Marmara'nın güney ve doğu, Ege'nin kuzey kesimleri ile İstanbul'un kuzey, Doğu akdeniz'in Toroslar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.