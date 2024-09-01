İstanbul için kuvvetli yağış alarmı! Meteoroloji saat verip uyardı
Hava durumu ile ilgili son dakika uyarıları peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre birçok ilde sağanak bekleniyor. Ayrıca Meteoroloji İstanbul için de bir uyarı yaptı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Meteoroloji’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 2 ilimize turuncu, 22 ilimize ise sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır" denildi.
• 01 Eylül 2024 - 22:40 • Son Güncelleme:
• 01 Eylül 2024 - 22:40 • Son Güncelleme: