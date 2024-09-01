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Gündemİstanbul için kuvvetli yağış alarmı! Meteoroloji saat verip uyardı
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İstanbul için kuvvetli yağış alarmı! Meteoroloji saat verip uyardı

Hava durumu ile ilgili son dakika uyarıları peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre birçok ilde sağanak bekleniyor. Ayrıca Meteoroloji İstanbul için de bir uyarı yaptı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Meteoroloji’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 2 ilimize turuncu, 22 ilimize ise sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır" denildi.

• 01 Eylül 2024 - 22:40 • Son Güncelleme:
• 01 Eylül 2024 - 22:40 • Son Güncelleme:
1İstanbul için kuvvetli yağış alarmı Meteoroloji saat verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatı, Batı Karadeniz’in iç, Marmara'nın güney ve doğu, Ege'nin kuzey kesimleri ile İstanbul'un kuzey, Doğu akdeniz'in Toroslar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

2HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

3RÜZGAR

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatı, Batı Karadeniz’in iç, Marmara'nın güney ve doğu, Ege'nin kuzey kesimleri ile İstanbul'un kuzey, Doğu akdeniz'in Toroslar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

5İstanbul için kuvvetli yağış alarmı Meteoroloji saat verip uyardı

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 ilde turuncu, 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yapıldığını bildirdi.

6İstanbul için kuvvetli yağış alarmı Meteoroloji saat verip uyardı

Yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve Tekirdağ'da turuncu kod, Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur ve Manisa'da ise sarı kod uyarısı yapıldı.

7İstanbul için kuvvetli yağış alarmı Meteoroloji saat verip uyardı

Paylaşımda, turuncu yağış uyarısı verilen 2 ilden 57 ihbar alındığı ve Karabük'te 5 kişinin tahliye edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

8İSTANBULA UYARI

İSTANBUL'A UYARI

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere İstanbul il genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9İstanbul için kuvvetli yağış alarmı Meteoroloji saat verip uyardı

Meteoroloji; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağışlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

10İstanbul için kuvvetli yağış alarmı Meteoroloji saat verip uyardı

Meteoroloji; Manisa Çevreleri ile İzmir'in İç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

11İstanbul için kuvvetli yağış alarmı Meteoroloji saat verip uyardı

Meteoroloji Konya'nın Güney ve Batısında gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.