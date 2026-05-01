İstanbul-Edirne arası 1,5 saate düşüyor! 220 kilometre hızla test sürüşleri başladı

2

Edirne Valisi Yunus Sezer, devam eden test sürüşleri kapsamında Edirne-Çerkezköy seferine katıldı. Sezer, burada yaptığı açıklamada, projenin Türkiye açısından önemine dikkat çekip, "2019 yılında başlayan projede mayıs ayı sonu itibariyle Edirne etabı yani 155 kilometrelik hat geçici kabul aşamasına geleceği belirtiliyor ilgili firmamız tarafından. Hat bittikten sonra hem hızlı tren hattı hem de taşımacılık noktasında hatların sayısının arttırılması noktasında ve hız noktasında da önemli bir bize kazanım olacak, ülkemize kazanım olacağını düşünüyoruz. Bugün hızlı tren hattıyla ilgili olarak tabi 2026’nın başından beri çeşitli testler yapılıyor hattın bitiminden itibaren.



Bir taraftan sinyalizasyon testleri yapılıyor. Bir taraftan enerjiyle ilgili testler yapılıyor. Ama 3 gün önce de hız testlerine başlandı. Bizim de teknik konu ama öğrendiğimiz kadarıyla 80 kilometreden başlayıp her testte 40’ar kilometre artırılarak devam ediliyor. Dün 200 kilometre hızla Çerkezköy'e kadar gidilmiş. Bugün de 220 kilometrenin testi yapılacak ve üç hafta sürecek bir test sürecinden sonra sertifikasyon programına tabi tutuluyorlar" dedi.