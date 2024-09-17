İstanbul dahil birçok ilde yağmur alarmı! Meteoroloji açıkladı, kuvvetli geliyor, günlerce sürecek
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu haritası yayımladı ve il il uyarıda bulundu. Şiddetli yağmurlar ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji metrekareye 100 kilogram su düşeceğini ve baskınlara, ani sele karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu. İşte hava durumu ile ilgili detaylar...
• 17 Eylül 2024 - 08:34 • Son Güncelleme:
• 17 Eylül 2024 - 08:34 • Son Güncelleme: