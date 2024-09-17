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Gündemİstanbul dahil birçok ilde yağmur alarmı! Meteoroloji açıkladı, kuvvetli geliyor, günlerce sürecek
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İstanbul dahil birçok ilde yağmur alarmı! Meteoroloji açıkladı, kuvvetli geliyor, günlerce sürecek

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu haritası yayımladı ve il il uyarıda bulundu. Şiddetli yağmurlar ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji metrekareye 100 kilogram su düşeceğini ve baskınlara, ani sele karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu. İşte hava durumu ile ilgili detaylar...

• 17 Eylül 2024 - 08:34 • Son Güncelleme:
• 17 Eylül 2024 - 08:34 • Son Güncelleme:
1İstanbul dahil birçok ilde yağmur alarmı Meteoroloji açıkladı, kuvvetli geliyor, günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı ve il il uyarıda bulundu. Şiddetli yağmurlar ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Bu bölgelerde oturanlar aman dikkat! İşte detaylar...

2METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, (Bilecik ve Balıkesir dışında) Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Çankırı çevreleri, Doğu Karadeniz ve Düzce, Bolu, Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

3İstanbul dahil birçok ilde yağmur alarmı Meteoroloji açıkladı, kuvvetli geliyor, günlerce sürecek

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

4ARTVİNDE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

ARTVİN'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Artvin'in Arhavi ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar meydana geldi. Metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağışların düşeceği belirtiliyor.

5İstanbul dahil birçok ilde yağmur alarmı Meteoroloji açıkladı, kuvvetli geliyor, günlerce sürecek

İlçede aralıklı etkili olan sağanak sonucu Musazade Mahallesi'nde bazı binaların zemin ve bodrum katlarındaki iş yeri, ev ve depolar suyla doldu. İlçedeki su kanalları ve rögarların tıkanmasıyla cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

6İstanbul dahil birçok ilde yağmur alarmı Meteoroloji açıkladı, kuvvetli geliyor, günlerce sürecek

Arhavi'nin en önemli turizm destinasyonlarından Çifte Köprü ve Mençuna Şelalesi ile bazı köy yolları heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe merkezinden geçen Kapisre Deresi'nin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.

7HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

8RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

9KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10AKOM DÜN ETKİLİ OLAN SAĞANAĞA İLİŞKİN VERİLERİ PAYLAŞTI

AKOM DÜN ETKİLİ OLAN SAĞANAĞA İLİŞKİN VERİLERİ PAYLAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), dün etkili olan sağanakla metrekareye 5-25 kilogram arasında yağış düştüğünü, en fazla yağış miktarının Sarıyer, Silivri, Üsküdar ve Fatih ilçelerinde görüldüğünü bildirdi.

11İstanbul dahil birçok ilde yağmur alarmı Meteoroloji açıkladı, kuvvetli geliyor, günlerce sürecek

Dün kentte etkili olan sağanağa ilişkin veriler, AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, İstanbul genelinde pazar günü sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda başlayan gök gürültülü sağanağın öğleden sonra Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başladığı ve akşam saatlerine kadar devam ettiği aktarıldı.

12İstanbul dahil birçok ilde yağmur alarmı Meteoroloji açıkladı, kuvvetli geliyor, günlerce sürecek

Metrekareye 5-25 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedilen paylaşımda, en fazla yağış miktarının Sarıyer, Silivri, Üsküdar ve Fatih ilçelerinde görüldüğü belirtildi.

13MARMARA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir ve Bilecik dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

14İstanbul dahil birçok ilde yağmur alarmı Meteoroloji açıkladı, kuvvetli geliyor, günlerce sürecek

İSTANBUL 19°C, 27°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15İstanbul dahil birçok ilde yağmur alarmı Meteoroloji açıkladı, kuvvetli geliyor, günlerce sürecek

İZMİR 20°C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu, ANKARA 14°C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16İstanbul dahil birçok ilde yağmur alarmı Meteoroloji açıkladı, kuvvetli geliyor, günlerce sürecek

ADANA 21°C, 32°C: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17İstanbul dahil birçok ilde yağmur alarmı Meteoroloji açıkladı, kuvvetli geliyor, günlerce sürecek

TRABZON 22°C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı... ERZURUM 10°C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı