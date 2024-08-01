Isparta'nın mor bahçelerinde hasat başladı: 60 kilosundan 1 kilo çıkıyor, 600 TL'ye satılıyor
Isparta'da mor bahçeleriyle turizm değerine sahip olan lavanta, yağıyla da başta kozmetik olmak üzere birçok sektörde kullanılıyor. Köylüler, geleneksel yöntemle lavanta yağı üretmeye başladı. 60-65 kilogram lavantanın kaynatılmasıyla elde edilen 1 kilogram lavanta yağının 500 ile 600 lira arasında olması bekleniyor.
İHA
• 01 Ağustos 2024 - 09:58 • Son Güncelleme:
İHA
• 01 Ağustos 2024 - 09:58 • Son Güncelleme: