Isparta'da yapay zekayla yerli diş protezi yapıldı! İki haftalık tedavi 48 saate düşürüldü
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ndeki Protetik Diş Tedavisi Laboratuvarı'nda yapay zekayla tasarlanıp, yerli malzeme kullanılarak 3 boyutlu yazıcı aracılığıyla hazırlanan diş protezi ile hastaların 2 haftalık tedavi süreci, 48 saate kadar düştü.
Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)
• 16 Aralık 2024 - 11:05 • Son Güncelleme:
Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)
• 16 Aralık 2024 - 11:05 • Son Güncelleme: