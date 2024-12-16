Isparta'da yapay zekayla yerli diş protezi yapıldı! İki haftalık tedavi 48 saate düşürüldü

DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ DERSİ

Prof. Dr. Maden, "Öğrencilerimiz klinikte dijital diş hekimliği yöntemlerini uygulayabilecek. Çağımızın gereği olan eğitim metotlarımızı değiştirdik. Türkiye'deki birçok fakültede olmayan periodontoloji stajı ile öğrencilerimize, yaşlanmakta olan halkımıza yönelik diş ve ağız sağlığı tedavilerini nasıl gerçekleştireceklerini öğrendikleri bir ders ilave ettik. Dijital diş hekimliği dersini müfredata ekleyen ilk fakülte olduk" dedi.