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İspanyaİspanya'da Vedat Muriç şov! Hem Lazio pişman hem Süper Lig devleri
Haberlerİspanya Haberleri İspanya'da Vedat Muriç şov! Hem Lazio pişman hem Süper Lig devleri
• 21 Şubat 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:

İspanya'da Vedat Muriç şov! Hem Lazio pişman hem Süper Lig devleri

Lazio'da kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan ve devre arasında Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriç İspanya Ligi'nde resmen şov yapıyor. İşte ayrıntılar...

• 21 Şubat 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:
1İspanyada Vedat Muriç şov Hem Lazio pişman hem Süper Lig devleri
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Real Betis, İspanya La Liga'nın 25'inci haftasında Real Mallorca'yı konuk etti. Kritik mücadele ev sahibi ekibin galibiyetiyle sona erdi. Müsabakada Real Mallorca'nın Lazio'dan kiraladığı Vedat Muriqi de oynadı. İşte son dakika haberinin detayları...

2İspanyada Vedat Muriç şov Hem Lazio pişman hem Süper Lig devleri

Kritik müsabakanın 25'inci dakikasında Real Betis öne geçti. Canales'in pasında şık bir vuruş yapan Moreno, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

3İspanyada Vedat Muriç şov Hem Lazio pişman hem Süper Lig devleri

Zorlu mücadelenin 75'inci dakikada Vedat Muriqi sahneye çıktı. Costa'nın pasında düzgün bir vuruş yapan Kosovalı santrafor rakip fileleri salladı. Bu golle birlikte skora denge geldi: 1-1.

4İspanyada Vedat Muriç şov Hem Lazio pişman hem Süper Lig devleri

Real Betis'in ve maçın son golünü 83'üncü dakikada Willian Jose attı. Kazanılan penaltıda meşin yuvarlağı rakip ağlarla buluşturan tecrübeli futbolcu takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.

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Real Mallorca'nın devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, La Liga'da oynadığı 3'üncü maçta da skora katkı sağladı.

6İspanyada Vedat Muriç şov Hem Lazio pişman hem Süper Lig devleri

Cadiz maçında rakip fileleri havalandıran Kosovalı santrafor daha sonra Athletic Bilbao karşısında asist yapmıştı. Vedat Muriqi, Real Betis maçında da gol atma başarısı gösterdi.

7İspanyada Vedat Muriç şov Hem Lazio pişman hem Süper Lig devleri

Lazio'dan 500 bin euro kiralama bedeliyle Real Mallorca'nın yolunu tutan Vedat Muriqi, sezon sonunda İtalya'ya geri dönecek. 27 yaşındaki hücumcu bu sezon Lazio formasıyla 15 maça çıkmış sadece 1 asist üretmişti.

8İspanyada Vedat Muriç şov Hem Lazio pişman hem Süper Lig devleri

Öte yandan Vedat Muriqi, Cadiz maçında fileleri havalandırmasıyla birlikte tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu La Liga'da gol atma başarısı gösteren ilk Kosovalı futbolcu unvanının sahibi oldu.

9İspanyada Vedat Muriç şov Hem Lazio pişman hem Süper Lig devleri

Lazio'nun büyük umutlarla transfer ettiği Vedat Muriqi'in Serie A ekibiyle olan sözleşmesi 2025'te sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

10İspanyada Vedat Muriç şov Hem Lazio pişman hem Süper Lig devleri

Liria Prizren altyapısında futbola başlayan Vedat Muriqi daha sonra sırasıyla KF Teuta, KS Besa Kavaje, Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe formaları giydi. Lazio, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 19 milyon euronun üstünde bir bonservis bedeli ödedi.

11İspanyada Vedat Muriç şov Hem Lazio pişman hem Süper Lig devleri

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İspanya'da Vedat Muriç şov! Hem Lazio pişman hem Süper Lig devleri

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