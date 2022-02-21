• 21 Şubat 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:
İspanya'da Vedat Muriç şov! Hem Lazio pişman hem Süper Lig devleri
Lazio'da kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan ve devre arasında Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriç İspanya Ligi'nde resmen şov yapıyor. İşte ayrıntılar...
• 21 Şubat 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:
1
Real Betis, İspanya La Liga'nın 25'inci haftasında Real Mallorca'yı konuk etti. Kritik mücadele ev sahibi ekibin galibiyetiyle sona erdi. Müsabakada Real Mallorca'nın Lazio'dan kiraladığı Vedat Muriqi de oynadı. İşte son dakika haberinin detayları...
3
4
6
7
9
10