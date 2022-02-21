İspanya'da Vedat Muriç şov! Hem Lazio pişman hem Süper Lig devleri

Liria Prizren altyapısında futbola başlayan Vedat Muriqi daha sonra sırasıyla KF Teuta, KS Besa Kavaje, Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe formaları giydi. Lazio, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 19 milyon euronun üstünde bir bonservis bedeli ödedi.