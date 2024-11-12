İspanya açıklarında kaybolan Türk denizcinin ailesinin acı feryadı: 'Sağ ya da ölü sarılmak istiyorum'

Tevfik Samet'in 9 yıldır gemicilik sektöründe çalıştığını söyleyen Süleyman Altıparkmak, "Bu şirkette ilk kontratı 3 aylıktı. Güverte görevlisi olarak çalışıyordu ve sürekli yurt dışı görevlerine gidip geliyordu. Oğlum daha öncesinde de defalarca İspanya'ya gitmişti. 29 Ekim saat 17.23'te beni arayarak oğlumun gemide kaybolduğunu söylediler. Ne olduğunu anlayamadan karakola gidip durumu anlattım. Ben oğlumla en son 25 Ekim'de konuşmuşum ve hiçbir şikayeti yoktu. Cebelitarık’ta olduğunu, oradan Barselona, ardından Yunanistan, sonrasında Gemlik ve ardından da Yarımca'ya geleceklerini söylemişti. Zaten her zaman görüşme imkanımız olmuyor ve o günden sonra bir daha kendisiyle konuşamadım. Oğlumun kayıp olduğunu vardiyaya gitmeyince anlamışlar. Telefonla arayıp ulaşamayınca kamarasına birisini yönlendirmişler, kamarası açık ve bütün eşyaları ordaymış. Daha sonrasında kaybolduğuna kanaat getirerek gemide arama yapmışlar ve ardından şirkete bilgi vermişler. Şirkette geminin olduğu yerde durdurulması ve genel bir arama yapılmasını söylemiş. Genel aramanın ardından İspanyol yetkilileri ile temasa geçilmiş, güzergah belirlenmiş ve o gün boyunca arama yapılmış, bize söylenen bu şekilde" dedi.