İspanya açıklarında kaybolan Türk denizcinin ailesinin acı feryadı: 'Sağ ya da ölü sarılmak istiyorum'
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ikamet eden 26 yaşındaki Tevfik Samet Altıparmak, çalıştığı Barcelona-Pire seferi yapan konteyner gemisinde kayboldu. Gemide ve denizde birçok kez arama yapılmasına rağmen kendisinden haber alınamayan gencin babası, "Oğluma sağ veya ölü sarılmak istiyorum. Oğlumun bulunmasını, çalışmaların devam etmesini istiyorum" dedi. Oğlundan geriye kalanlara sarılıp ağlayan annenin, "Benim oğlum koca bir gemiye nasıl sığmamış"? diyerek feryat etmesi ise yürekleri dağladı.
İHA
• 12 Kasım 2024 - 12:52 • Son Güncelleme:
İHA
• 12 Kasım 2024 - 12:52 • Son Güncelleme: