İŞKUR 2026 GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 30 Ekim İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandı mı? Üniversite asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı
Üniversite öğrencilerine günlük 1.375 TL destek sağlayan İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kura heyecanı devam ediyor. Binlerce öğrencinin başvuru yaptığı programda, noter kuraları üniversitelerin takvimine göre kademeli olarak gerçekleştiriliyor.
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30 Ekim Cuma İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı? Hangi üniversiteler sonuçları duyurdu, asil ve yedek isim listeleri nereden ve nasıl öğrenilir? İşte dijital medyada merak edilen tüm detaylar...
30 EKİM İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İŞKUR Gençlik Programı sonuçları merkezi tek bir havuzdan tek bir ortak günle açıklanmıyor. Kura çekimleri ilgili üniversitelerin ve İŞKUR il müdürlüklerinin ortak koordinasyonunda üniversite bazlı yapılıyor.
30 Ekim Cuma günü veya hafta içi kura çeken üniversitelerin sonuçları, genellikle çekilişin yapıldığı günün akşamı ya da takip eden ilk iş günü kurumların resmi web sitelerinde ilan ediliyor.
Anadolu Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi gibi pek çok yükseköğretim kurumu kendi takvimine göre kuralarını tamamlayarak asil ve yedek listeleri yayımladı.
Adı geçen tarihlerde kura çeken diğer üniversitelerin sonuçları da kurumların resmi duyuru panoları ve web siteleri üzerinden anlık olarak erişime açılıyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Öğrencilerin sonuçları öğrenebilmesi için izlemesi gereken temel adımlar ve resmi kanallar şunlardır:
Üniversitelerin Resmi Web Siteleri (Asıl Esas): Kura sonuçları ve kazanan asil/yedek isim listeleri, başvuru yapılan üniversitenin resmi internet sitesindeki "Duyurular" veya "Haberler" bölümünde yayımlanır.Listelerde adayların gizlilik kurallarına uygun şekilde ad-soyad başlıkları ve başvuru numaraları yer alır.
İŞKUR e-Şube: Adaylar başvuru kayıtlarını ve genel süreç durumlarını esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden teyit edebilirler.
e-Devlet Kapısı: Türkiye.gov.tr adresi üzerinden İŞKUR hizmetlerine bağlanarak başvuru hareketleri ve istihdam geçmişi sorgulanabilir.
Dikkat: Sonuçlar adaylara posta ya da e-posta yoluyla ayrıca bildirilmemektedir. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyuru sayfalarını yakından takip etmesi hayati önem taşır.
ASİL KAZANANLAR İÇİN BELGE TESLİM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Kurada asil olarak hak kazanan öğrencilerin, üniversitelerin açıkladığı takvim doğrultusunda belirtilen süre içerisinde istenen belgeleri (öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi, taahhütname vb.) ilgili birimlere teslim etmesi gerekiyor.
Belirtilen süre içinde belgelerini teslim etmeyen asil adayların yerine, listede yer alan yedek adaylar sırasıyla çağrılacak. Programın başlaması planlanan tarihler öncesinde yedek listelerin de hızla ilerlemesi bekleniyor.