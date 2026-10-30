İŞKUR 2026 GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI 30 Ekim İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandı mı? Üniversite asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

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Anadolu Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi gibi pek çok yükseköğretim kurumu kendi takvimine göre kuralarını tamamlayarak asil ve yedek listeleri yayımladı.



Adı geçen tarihlerde kura çeken diğer üniversitelerin sonuçları da kurumların resmi duyuru panoları ve web siteleri üzerinden anlık olarak erişime açılıyor.