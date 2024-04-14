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Gündem İran neden İsrail’i vuruyor, İran askeri gücü kaçıncı sırada? İran İsrail’e neden savaş açtı? İşte İran İsrail savaşı nedeni…
Haberler Gündem Haberleri İran neden İsrail’i vuruyor, İran askeri gücü kaçıncı sırada? İran İsrail’e neden savaş açtı? İşte İran İsrail savaşı nedeni…

İran neden İsrail’i vuruyor, İran askeri gücü kaçıncı sırada? İran İsrail’e neden savaş açtı? İşte İran İsrail savaşı nedeni…

Orta Doğu'da gözler İran'ın İsrail'e yaptığı saldırıda. İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı. İsrail savaş kabinesi toplandı. Açıklamalar peş peşe geldi. Orta Doğu'da gözler İran'ın İsrail'e yaptığı saldırıda. İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı. İsrail savaş kabinesi toplandı. Açıklamalar peş peşe geldi. Söz konusu gelişmelerin ardından İran neden İsrail’i vuruyor, İran askeri gücü kaçıncı sırada? İran İsrail’e neden savaş açtı? Sorularına yanıt aranmaya başlandı.

• 14 Nisan 2024 - 12:28 • Son Güncelleme:
• 14 Nisan 2024 - 12:28 • Son Güncelleme:
1 İran neden İsrail’i vuruyor, İran askeri gücü kaçıncı sırada İran İsrail’e neden savaş açtı İşte İran İsrail savaşı nedeni…

İsrail Devlet Televizyonu'nun haberine göre, İran'ın İHA saldırısı başlattığını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD, İran'dan gelen tehditlere karşı (İsrail'in) savunmasını destekleyecek" ifadelerine yer verildi. Öte yandan İran’ın BM Misyonu yaptığı açıklamada ise, “İran’ın BM Anlaşması’nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanan askeri hamlesi, siyonist rejimin Şam’daki diplomatik binalarımıza saldırısına cevaptı. Mesele sonuçlanmıştır diyebiliriz" denildi. Peki, İran neden İsrail’i vuruyor, İran İsrail’e neden savaş açtı?

2 İRAN NEDEN İSRAİL’İ VURUYOR

İRAN NEDEN İSRAİL’İ VURUYOR?

İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun İsrail'deki hedeflere yönelik kapsamlı İHA operasyonunun başladığını duyurdu. İran’ın BM Misyonu yaptığı açıklamada ise, “İran’ın BM Anlaşması’nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanan askeri hamlesi, siyonist rejimin Şam’daki diplomatik binalarımıza saldırısına cevaptı. Mesele sonuçlanmıştır diyebiliriz" denildi.

3 İRAN: MESELE SONUÇLANMIŞTIR

İRAN: MESELE SONUÇLANMIŞTIR

İran’ın BM Misyonu tarafından yapılan açıklamada, “İran’ın BM Anlaşması’nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanan askeri hamlesi, siyonist rejimin Şam’daki diplomatik binalarımıza saldırısına cevaptı. Mesele sonuçlanmıştır diyebiliriz. Ancak, İsrail rejimi bir hata daha yapacak olursa İran’ın cevabı daha sert olacak. Bu, İran ile İsrail rejimi arasında bir çatışmadır, ABD bundan uzak durmalı” ifadeleri kullanıldı.

4 FRANSADAN AÇIKLAMA GELDİ

FRANSA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınayarak, Fransa'nın "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını" yineledi.

5 ABDEN İRANA KINAMA

AB'DEN İRAN'A KINAMA

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayarak "benzeri görülmemiş bir gerginlik" olarak tanımladı. Borrell sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB, İran'ın İsrail'e yönelik kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu eşi benzeri görülmemiş bir gerginlik ve bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir" dedi.

6 NETANYAHU: HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLIKLIYIZ

NETANYAHU: HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLIKLIYIZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı videolu açıklamada, İsrail'in İran'dan gelecek doğrudan bir saldırıya hazır olduğunu ve aynı şekilde karşılık vereceğini söyledi. Netanyahu, “Son yıllarda ve hatta son haftalarda İsrail, İran'dan gelebilecek doğrudan bir saldırı ihtimaline karşı hazırlık yapmaktadır. Savunma sistemlerimiz konuşlandırıldı ve hem savunmada hem de saldırıda her türlü senaryoya hazırlıklıyız. İsrail devleti güçlüdür, IDF güçlüdür, halk güçlüdür” dedi. ABD, İngiltere, Fransa’nın yanı sıra birçok ülkenin İsrail’in yanında durduğunu belirten Netanyahu, “Net bir ilke belirledim. Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız ve bunu sakince, kararlılıkla yapacağız” ifadelerini kullandı.

7 COŞKUYLA KUTLANDI

COŞKUYLA KUTLANDI

İran'ın başkenti Tahran’da halk, İran’ın İsrail topraklarını insansız hava aracı ve füzelerle hedef aldığı saldırıyı coşkuyla kutladı. Filistin meydanında toplanan yüzlerce Tahranlı “Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail” sloganları eşliğinde Filistin bayrakları taşıdı. Öte yandan gösteride halk, saldırıyı kutlarken Devrim Muhafızları Ordusu’na gerçekleşen saldırı nedeniyle teşekkür etti.

8 İRAN’IN ASKERİ GÜCÜ NEDİR, DÜNYADA KAÇINCI SIRADA

İRAN’IN ASKERİ GÜCÜ NEDİR, DÜNYADA KAÇINCI SIRADA?

İran Silahlı Kuvvetleri'nin 534.000 aktif ve 400.000 yedek personeli bulunmaktadır. Ayrıca Asker sayısı bakımından Dünya'da 13.büyük güçtür. Ortadoğu askerî güçler sıralamasında ise 3.sırada bulunmaktadır.

9 İRAN ASKERİ GÜCÜ KAÇINCI SIRADA

İRAN ASKERİ GÜCÜ KAÇINCI SIRADA?

İran Kara Kuvvetleri Envanteri Sayısı Tanklar 1.650 Zırhlı Savaş Araçları 2.215 Kundağı Motorlu Silahlar 440 Çekili Topçular 2.188 Çoklu Roketatarlar 1.533 İran Hava Kuvvetleri Envanteri Sayısı Toplam Uçaklar 505 Av-Önleme Uçakları 150 Saldırı Uçakları 158 Nakliye Uçakları 192 Eğitim Uçakları 101 Helikopterler 145 Saldırı Helikopterleri 12 İnsansız Hava Araçları 55 İran Hava Savunma Kuvvetleri Envanteri Sayısı HAWK Füze Bataryası 15 SA-2 Füze Sistemi 12 SA-5 Füze Sistemi 4 Raiper Füze Rampası 30 RBS-70 Füze Rampası 50 Tigercat Füze Rampası 15 İran Deniz Kuvvetleri Envanteri Sayısı Toplam Donanma Gücü 398 Uçak Gemisi 0 Fırkateyn 6 Destroyer 5 Korvert 3 Denizaltı 33 Sahil Güvenlik Botu 230 Mayın Gemileri 10