İran neden İsrail’i vuruyor, İran askeri gücü kaçıncı sırada? İran İsrail’e neden savaş açtı? İşte İran İsrail savaşı nedeni…
Orta Doğu'da gözler İran'ın İsrail'e yaptığı saldırıda. İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı. İsrail savaş kabinesi toplandı. Açıklamalar peş peşe geldi. Orta Doğu'da gözler İran'ın İsrail'e yaptığı saldırıda. İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı. İsrail savaş kabinesi toplandı. Açıklamalar peş peşe geldi. Söz konusu gelişmelerin ardından İran neden İsrail’i vuruyor, İran askeri gücü kaçıncı sırada? İran İsrail’e neden savaş açtı? Sorularına yanıt aranmaya başlandı.
• 14 Nisan 2024 - 12:28 • Son Güncelleme:
• 14 Nisan 2024 - 12:28 • Son Güncelleme: