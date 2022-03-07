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    Sağlıkİnsülin direncini yok ediyor! Kalp krizi, felç ve...
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    İnsülin direncini yok ediyor! Kalp krizi, felç ve...

    İnsülin, vücudumuzda midenin arka tarafında bulunan bir organ olan pankreastaki beta hücrelerinde salgılanan hormon olarak biliniyor. Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Fulya Kayar konu hakkında bilgiler verdi.

    • 07 Mart 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:
    • 07 Mart 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:
    1İnsülin direncini yok ediyor Kalp krizi, felç ve...

    İnsülinotropik etkilidir. Beta hücre fonksiyonu üzerinde indükleyici etkisi vardır, böylece serum insülin seviyelerini artırır. Diyabet hastalığı ile mücadelede çörek otu, pankreasın yenilenmesini destekleyerek antidiyabetik etkileri olduğu gösterilmiştir.

    2İnsülin direncini yok ediyor Kalp krizi, felç ve...

    Kullanımı: Günde 2 kez 1 yemek kaşığı yoğurt içine 1 tatlı kaşığı eklenerek tüketilmeli.

    3TARÇIN

    TARÇIN

    İnsülin reseptörlerini aktifleştirir ve insüline hassasiyeti artırarak etki gösterir. Tokluk hormonunun salgılanmasını uyarır.

    4İnsülin direncini yok ediyor Kalp krizi, felç ve...

    Kullanımı: Her gün 1 çubuk tarçın yarım litre suya eklenip gün içinde içilmeli.

    5ZEYTİNYAPRAĞI

    ZEYTİNYAPRAĞI

    İnsülin salınımını artırır ve insülinin periferde geri alınımı artırır.

    6İnsülin direncini yok ediyor Kalp krizi, felç ve...

    Kullanımı: 15 adet zeytin yaprağı 250 ml sıcak suyla 15 dk demlenip , gün içinde içilmeli.

    7ISIRGAN

    ISIRGAN

    Kan şekeri hemostazını etkileyerek glukozun emilimini azaltır. Ayrıca pankreastan insülin salımını artırır.

    8İnsülin direncini yok ediyor Kalp krizi, felç ve...

    Kullanımı: taze otu zeytinyağlı yemek olarak pişirilebilir. Kurutulmuş hali çay olarak demlenebilir. 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı eklenip 10 dk demlenerek içilmeli.

    9İnsülin direncini yok ediyor Kalp krizi, felç ve...

    ÇEMEN OTU TOHUMUMide boşalmasını geciktirir, lif içeriğinden ötürü glukoz taşınmasını inhibe eder, eritrosit insülin reseptörlerini artırır.

    10İnsülin direncini yok ediyor Kalp krizi, felç ve...

    Kullanımı: 4 kaşık yoğurt içine 1 yemek kaşığı eklenerek tüketilmeli.

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