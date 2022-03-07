İnsülin direncini yok ediyor! Kalp krizi, felç ve...
İnsülin, vücudumuzda midenin arka tarafında bulunan bir organ olan pankreastaki beta hücrelerinde salgılanan hormon olarak biliniyor. Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Fulya Kayar konu hakkında bilgiler verdi.
İnsülinotropik etkilidir. Beta hücre fonksiyonu üzerinde indükleyici etkisi vardır, böylece serum insülin seviyelerini artırır. Diyabet hastalığı ile mücadelede çörek otu, pankreasın yenilenmesini destekleyerek antidiyabetik etkileri olduğu gösterilmiştir.
Kullanımı: Günde 2 kez 1 yemek kaşığı yoğurt içine 1 tatlı kaşığı eklenerek tüketilmeli.
TARÇIN
İnsülin reseptörlerini aktifleştirir ve insüline hassasiyeti artırarak etki gösterir. Tokluk hormonunun salgılanmasını uyarır.
Kullanımı: Her gün 1 çubuk tarçın yarım litre suya eklenip gün içinde içilmeli.
ZEYTİNYAPRAĞI
İnsülin salınımını artırır ve insülinin periferde geri alınımı artırır.
Kullanımı: 15 adet zeytin yaprağı 250 ml sıcak suyla 15 dk demlenip , gün içinde içilmeli.
ISIRGAN
Kan şekeri hemostazını etkileyerek glukozun emilimini azaltır. Ayrıca pankreastan insülin salımını artırır.
Kullanımı: taze otu zeytinyağlı yemek olarak pişirilebilir. Kurutulmuş hali çay olarak demlenebilir. 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı eklenip 10 dk demlenerek içilmeli.
ÇEMEN OTU TOHUMUMide boşalmasını geciktirir, lif içeriğinden ötürü glukoz taşınmasını inhibe eder, eritrosit insülin reseptörlerini artırır.
Kullanımı: 4 kaşık yoğurt içine 1 yemek kaşığı eklenerek tüketilmeli.