İnsülin direncini yok ediyor! Kalp krizi, felç ve...

İnsülinotropik etkilidir. Beta hücre fonksiyonu üzerinde indükleyici etkisi vardır, böylece serum insülin seviyelerini artırır. Diyabet hastalığı ile mücadelede çörek otu, pankreasın yenilenmesini destekleyerek antidiyabetik etkileri olduğu gösterilmiştir.