Instagram yasağı kalktı mı? Instagram saat kaçta açılacak? 5 Ağustos Instagram açılacak mı?

Instagram bugün saat kaçta açılacak? Türkiye'de 2 Ağustos 2024 tarihinden bu yana erişim yasağı olan sosyal medya platformu Instagram'a giriş yapamayan kullanıcıların merakı bugün son bulabilir. Gelen haberlere göre bugün Instagram yetkilileriyle yapılan toplantıda Instagram yetkileri ile görüşme olumlu geçti. Instagram, terör örgütü PKK propagandasına karşı içerik kaldırmada daha hassas olacak. PKK’yı algoritmaya yerleştirecek. Peki Instagram saat kaçta açılacak?