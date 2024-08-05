Instagram yasağı kalktı mı? Instagram saat kaçta açılacak? 5 Ağustos Instagram açılacak mı?
Instagram'ın erişim yasağı bugün kalkacak mı sorusunun yanıtı belli oldu. 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü Instagram yetkilileriyle yapılan toplantı sonrası sosyal medya platformunun açılış saati belli oldu. Gelen haberlere göre erişim yasağı kalkabilir. Kullanıcıların 2 Ağustos'tan bu yana giriş yapamadığı Instagram saat kaçta açılacak?
• 05 Ağustos 2024 - 15:38 • Son Güncelleme:
• 05 Ağustos 2024 - 15:38 • Son Güncelleme: