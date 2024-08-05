Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemInstagram yasağı kalktı mı? Instagram saat kaçta açılacak? 5 Ağustos Instagram açılacak mı?
HaberlerGündem Haberleri Instagram yasağı kalktı mı? Instagram saat kaçta açılacak? 5 Ağustos Instagram açılacak mı?

Instagram yasağı kalktı mı? Instagram saat kaçta açılacak? 5 Ağustos Instagram açılacak mı?

Instagram'ın erişim yasağı bugün kalkacak mı sorusunun yanıtı belli oldu. 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü Instagram yetkilileriyle yapılan toplantı sonrası sosyal medya platformunun açılış saati belli oldu. Gelen haberlere göre erişim yasağı kalkabilir. Kullanıcıların 2 Ağustos'tan bu yana giriş yapamadığı Instagram saat kaçta açılacak?

• 05 Ağustos 2024 - 15:38 • Son Güncelleme:
• 05 Ağustos 2024 - 15:38 • Son Güncelleme:
1Instagram yasağı kalktı mı Instagram saat kaçta açılacak 5 Ağustos Instagram açılacak mı

Instagram bugün saat kaçta açılacak? Türkiye'de 2 Ağustos 2024 tarihinden bu yana erişim yasağı olan sosyal medya platformu Instagram'a giriş yapamayan kullanıcıların merakı bugün son bulabilir. Gelen haberlere göre bugün Instagram yetkilileriyle yapılan toplantıda Instagram yetkileri ile görüşme olumlu geçti. Instagram, terör örgütü PKK propagandasına karşı içerik kaldırmada daha hassas olacak. PKK’yı algoritmaya yerleştirecek. Peki Instagram saat kaçta açılacak?

2Instagram yasağı kalktı mı Instagram saat kaçta açılacak 5 Ağustos Instagram açılacak mı



INSTAGRAM BUGÜN (5 AĞUSTOS) AÇILACAK MI?

Bugün İnstagram yetkilileriyle yapılan toplantının olumlu geçtiğini paylaşan gazeteci Bülent Aydemir, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

3Instagram yasağı kalktı mı Instagram saat kaçta açılacak 5 Ağustos Instagram açılacak mı

"Instagram yetkileri ile görüşme olumlu geçti. Instagram, terör örgütü PKK propagandasına karşı içerik kaldırmada daha hassas olacak. PKK’yı algoritmaya yerleştirecek. Hamas paylaşımlarında ise instagramın çifte standardı devam ediyor. Görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Kabine sonrasında Instagram çok büyük ihtimalle açılacak. "

4Instagram yasağı kalktı mı Instagram saat kaçta açılacak 5 Ağustos Instagram açılacak mı



KABİNE TOPLANTISI SONRAI INSTAGRAM AÇILACAK MI?

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısı sonrası Instagram'ın erişim yasağının kaldırılması bekleniyor.

5Instagram yasağı kalktı mı Instagram saat kaçta açılacak 5 Ağustos Instagram açılacak mı



İNSTAGRAM SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Sosyal medya platformu İnstagram'ın 2 Ağustos tarihinden bu yana erişim yasağının bu gece 00:00 itibariyle kaldırılması bekleniyor.

6Instagram yasağı kalktı mı Instagram saat kaçta açılacak 5 Ağustos Instagram açılacak mı

Milyonlarca kullanıcısı olan İnstagram'ın kullanıcıları günlerdir erişim sağlayamıyordu. Katalog suçlar nedeniyle yasak getirilen Instagram bugün açılacak mı sorusu da cevabını bugün bulabilir.

7Instagram yasağı kalktı mı Instagram saat kaçta açılacak 5 Ağustos Instagram açılacak mı