Instagram bu gece açılacak mı? Meta'dan tehdit gibi açıklama geldi! 5 Ağustos İnstagram yasağı bugün kalkacak mı?

İnstagram yasağının devam ettiği 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü platformun yetkilileriyle hükümet yetkilileri arasında bir toplantı gerçekleşti. Olumlu geçtiği ifade edilen toplantı sonrası hem Meta'dan hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar peş peşe geldi. Gazeteci Bülent Aydemir, bu gece saatlerinde instagramın açılacağını ifade etti. Şu sıralar erişim yasağının devam ettiği Instagram bu gece açılır mı?