Instagram bu gece açılacak mı? Meta'dan tehdit gibi açıklama geldi! 5 Ağustos İnstagram yasağı bugün kalkacak mı?
Instagram bu gece açılacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. 2 Ağustos'tan bu yana erişim yasağı olan sosyal medya platformu Instagram ile hükümet yetkilileri bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Olumlu geçtiği belirtilen toplantıs sonrası platformun bağlı olduğu Meta'dan tehdit gibi açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantı sonrası İnstagram ve sosyal medya platformlarına sert tepki gösterdi. Erişim engelinin ne zaman kalkacağı soruları da halen devam ediyor. Gazeteci Bülent Aydemir'e göre bu gece 00:00'da açılması bekleniyor. Peki İnstagram erişim yasağı kalktı mı? İnstagram ne zaman açılır? Detaylar haberimizde.
• 05 Ağustos 2024 - 15:21 • Son Güncelleme:
• 05 Ağustos 2024 - 15:21 • Son Güncelleme: