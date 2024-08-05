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GündemInstagram bu gece açılacak mı? Meta'dan tehdit gibi açıklama geldi! 5 Ağustos İnstagram yasağı bugün kalkacak mı?
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Instagram bu gece açılacak mı? Meta'dan tehdit gibi açıklama geldi! 5 Ağustos İnstagram yasağı bugün kalkacak mı?

Instagram bu gece açılacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. 2 Ağustos'tan bu yana erişim yasağı olan sosyal medya platformu Instagram ile hükümet yetkilileri bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Olumlu geçtiği belirtilen toplantıs sonrası platformun bağlı olduğu Meta'dan tehdit gibi açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantı sonrası İnstagram ve sosyal medya platformlarına sert tepki gösterdi. Erişim engelinin ne zaman kalkacağı soruları da halen devam ediyor. Gazeteci Bülent Aydemir'e göre bu gece 00:00'da açılması bekleniyor. Peki İnstagram erişim yasağı kalktı mı? İnstagram ne zaman açılır? Detaylar haberimizde.

• 05 Ağustos 2024 - 15:21 • Son Güncelleme:
• 05 Ağustos 2024 - 15:21 • Son Güncelleme:
1Instagram bu gece açılacak mı Metadan tehdit gibi açıklama geldi 5 Ağustos İnstagram yasağı bugün kalkacak mı

İnstagram yasağının devam ettiği 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü platformun yetkilileriyle hükümet yetkilileri arasında bir toplantı gerçekleşti. Olumlu geçtiği ifade edilen toplantı sonrası hem Meta'dan hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar peş peşe geldi. Gazeteci Bülent Aydemir, bu gece saatlerinde instagramın açılacağını ifade etti. Şu sıralar erişim yasağının devam ettiği Instagram bu gece açılır mı?

2Instagram bu gece açılacak mı Metadan tehdit gibi açıklama geldi 5 Ağustos İnstagram yasağı bugün kalkacak mı



INSTAGRAM BU GECE AÇILACAK MI?

Katalog suçlar nedeniyle kapatılan Instagram'a erişemeyen kullanıcıların merakla takip ettiği gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Instagram'ını sahibi Meta'dan tehdit gibi açıklama geldi.

3Instagram bu gece açılacak mı Metadan tehdit gibi açıklama geldi 5 Ağustos İnstagram yasağı bugün kalkacak mı



Yapılan basın açıklamasında Meta;

"Türkiye’de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." denildi.

4Instagram bu gece açılacak mı Metadan tehdit gibi açıklama geldi 5 Ağustos İnstagram yasağı bugün kalkacak mı



MAFYA GİBİ DAVRANIYORLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Instagram kararıyla ilgili ilk açıklama da geldi. Erdoğan sert tepki gösterirken şunları kaydetti:

5Instagram bu gece açılacak mı Metadan tehdit gibi açıklama geldi 5 Ağustos İnstagram yasağı bugün kalkacak mı

"Dijital faşizmle karşı karşıyayız. Her türlü ahlaksızlığı ve terör örgütü destekçiliğini özgürlük parantezine alıp teşvik eden bu şirketler, Filistin halkının kahraman evlatlarına açıkça savaş açmıştır. Sosyal medya şirketlerinin mafya gibi davrandıklarına şahit ediyoruz. Uyarılarımıza rağmen tüm terör örgütleri bu mecralarda istedikleri gibi at koşturuyorlar."

6Instagram bu gece açılacak mı Metadan tehdit gibi açıklama geldi 5 Ağustos İnstagram yasağı bugün kalkacak mı



BUGÜN İNSTAGRAM AÇILIR MI?

5 Ağıstos 2024 Pazartesi günü İnstagram'ın erişim yasağının kaldırılması bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimize eklenecektir.

7Instagram bu gece açılacak mı Metadan tehdit gibi açıklama geldi 5 Ağustos İnstagram yasağı bugün kalkacak mı

Sosyal medya platformu İnstagram'ın ne zaman açılacağına dair araştırmalar sürüyor.

8Instagram bu gece açılacak mı Metadan tehdit gibi açıklama geldi 5 Ağustos İnstagram yasağı bugün kalkacak mı