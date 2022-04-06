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    Yaşamİnsanlar gibi iletişim kuruyorlar! 50 kelimeye kadar...
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    İnsanlar gibi iletişim kuruyorlar! 50 kelimeye kadar...

    Ormanların derinliklerinde yer alan veya ağaçlardan filizlenen mantarlar, sessiz ve nispeten kendi kendine yeten organizmalar olduğu izlenimini verir. Ancak yeni bir çalışma, onların çok iyi birer iletişimci olduklarını ortaya koydu. Mantarların görünüşte birbirlerine gönderdiği elektrik sinyallerinin matematiksel analizi, insan konuşmasına çarpıcı bir yapısal benzerlik taşıyan kalıplar belirledi.

    • 06 Nisan 2022 - 17:36 • Son Güncelleme:
    • 06 Nisan 2022 - 17:36 • Son Güncelleme:
    1İnsanlar gibi iletişim kuruyorlar 50 kelimeye kadar...

    Önceki araştırmalar, mantarların, sinir hücrelerinin insanlarda bilgiyi nasıl ilettiğine benzer şekilde, hif adı verilen uzun, yeraltı filamentli yapılar aracılığıyla elektriksel uyarılar ilettiğini ileri sürmüştü.

    2İnsanlar gibi iletişim kuruyorlar 50 kelimeye kadar...

    Hatta, odun sindiren mantarların hifleri tahta bloklarla temas ettiğinde bu uyarıların ateşlenme hızının arttığını ve mantarların bu elektriksel "dili" yiyecek veya yaralanma hakkında kendilerinin uzak kısımlarıyla paylaşmak veya ağaçlar gibi hif bağlantılı ortaklarla kullanma olasılığını artırdığını gösterdi.

    3İnsanlar gibi iletişim kuruyorlar 50 kelimeye kadar...

    Peki bu elektriksel aktivitenin insan diliyle ortak bir yanı var mı?

    44 MANTAR TÜRÜ ANALİZ EDİLDİ

    4 MANTAR TÜRÜ ANALİZ EDİLDİ

    Bu soruya yanıt vermek için, West of England Üniversitesi’nin Bristol'daki bilgisayar laboratuvarından Prof. Dr. Andrew Adamatzky, dört mantar türü tarafından üretilen elektrik sivri uçlarının modellerini analiz etti : Enoki, solungaç, hayalet ve tırtıl mantarları.

    5İnsanlar gibi iletişim kuruyorlar 50 kelimeye kadar...

    Adamatzky, "Mantarlardaki ani yükselme kalıpları ile insan konuşması arasında doğrudan bir ilişki olup olmadığını bilmiyoruz. Muhtemelen hayır. Öte yandan, farklı sınıfların, familyaların ve türlerin bilgi işlemede insanlarla birçok benzerliği var” dedi.

    6İNSAN DİLİNİN YAPISIYLA YAKINDAN EŞLEŞTİ

    İNSAN DİLİNİN YAPISIYLA YAKINDAN EŞLEŞTİ

    Royal Society Open Science'da yayınlanan araştırma, bu sivri uçların genellikle 50 kelimeye kadar olan kelime dağarcığına benzeyen aktivite dizileri halinde kümelendiğini ve bu "mantar kelime uzunluklarının" dağılımının insan dillerininkiyle yakından eşleştiğini buldu.

    7İnsanlar gibi iletişim kuruyorlar 50 kelimeye kadar...

    Çürüyen ahşabın üzerinde büyüyen ve meyve veren gövdeleri sıkıca paketlenmiş mercan dalgalarına benzeyen bölünmüş solungaçlar, en karmaşık "cümleleri" oluşturdu.

    8İnsanlar gibi iletişim kuruyorlar 50 kelimeye kadar...

    Adamtzky, bu elektriksel aktivite dalgalarının en olası nedenlerinin, mantarın bütünlüğünü korumak (sürünün bütünlüğünü korumak için uluyan kurtlara benzer şekilde) veya yeni keşfedilen çekici ve kovucu kaynaklarını misellerinin diğer bölümlerine bildirmek olduğunu öne sürdü.

    9İnsanlar gibi iletişim kuruyorlar 50 kelimeye kadar...

    Exeter Üniversitesi'nde biyoloji bilimleri doçenti ve İngiliz Mikoloji Derneği'nin mantar biyolojisi araştırma komitesinin bir üyesi olan Dan Bebber, "Bu yeni makale, elektrik sinyallerinde, bulduğumuz besin atımlarına benzer bir frekanstaki ritmik kalıpları tespit ediyor.

    10İnsanlar gibi iletişim kuruyorlar 50 kelimeye kadar...

    . İlginç olsa da, Google Translate'de mantar dilini görmeden önce çok daha fazla araştırma ve kritik hipotezlerin test edilmesini gerektiriyor” diye konuştu.

    11İnsanlar gibi iletişim kuruyorlar 50 kelimeye kadar...

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