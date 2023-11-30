İnşaat şirketi sahibine kurşun yağdırarak öldürmüştü! Zehra'nın dayısının ifadesi ortaya çıktı: Yılmaz, tehditle projeye ortak olmak istiyordu
İnşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı tabancayla 9 el ateş edip öldüren Yılmaz Fahrioğlu'nun yargılandığı davanın duruşmasında söz alan kadının dayısı Erol G., “Zehra'nın Yılmaz'a borcu vardı. Biz milyonluk proje yapıyorduk. Yılmaz, verdiği paranın fazlasını istediği için tehditle projeye ortak olmak istiyordu" dedi.
Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)
• 30 Kasım 2023 - 15:55 • Son Güncelleme:
Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)
• 30 Kasım 2023 - 15:55 • Son Güncelleme: