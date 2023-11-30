İnşaat şirketi sahibine kurşun yağdırarak öldürmüştü! Zehra'nın dayısının ifadesi ortaya çıktı: Yılmaz, tehditle projeye ortak olmak istiyordu

Zehra Çatal'ın dayısı Erol G., kendisine ait şirketler olduğunu, Zehra'nın firmasıyla aynı binada olduklarını anlattı. Zehra Çatal ile Yılmaz Fahrioğlu arasında herhangi bir ortaklık olmadığını belirten Erol G., “2022 yılı mayıs ayında bu insanlar ofise gidip gelmeye başladı. Bu insanları görünce ve tartışmalar çıkınca yeğenim Zehra'ya sordum. Zehra, Yılmaz'a borcu olduğunu ve çözeceğini söyledi. O insanlar firmamızı elimizden almaya çalıştı. Bizi tehdit etti" dedi.