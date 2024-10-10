İndirimli sıfır araç vaadiyle 15 yıllık arkadaşının tuzağına düştü! Kaptırdığı miktar herkesi şaşırttı

'SIFIR ARACA SAHİP OLURSUNUZ TEKLİFİYLE GELDİLER'

Gündoğdu, arkadaşına güvendiği için sürekli para gönderdiğini belirterek, "Benim 15 yıllık arkadaşımdı. Eşi de ünlü bir otomobil firmasında satış bölümünde filo bölümünde çalışıyordu. Bize filo üzerinden indirimli araç vermek vaadiyle, '50 bin lira aşağı sıfır bir araca sahip olursunuz' diye, bize böyle bir teklifle geldiler. Biz de bu teklifi değerlendirdik, mantıklı geldi. Kendisini de 15 yıldan beri tanıdığımız için, sonuçta ailemize de girip çıktığı için bir güven oluştu. Biz de güvendik, bunlar bizi dolandırmazlar dedik ama işin içeriği maalesef öyle değilmiş. Araçlar geldi gelecek, baktık araçlar gelmiyor, hep sürekli bir mazeret. Şöyle oldu, böyle oldu, plakası çıkacak, ruhsatı çıkacak, sigortası yapılacak mazeretiyle bizi oyaladılar. Sürekli bizden para talep ettiler. Önce biz bir kapora verdik.