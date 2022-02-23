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Şampiy10İlkay Gündoğan kesenin ağzını açtı! Villa için ayırdığı bütçe dudak uçuklattı...
HaberlerŞampiy10 Haberleri İlkay Gündoğan kesenin ağzını açtı! Villa için ayırdığı bütçe dudak uçuklattı...
• 23 Şubat 2022 - 12:36 • Son Güncelleme:

İlkay Gündoğan kesenin ağzını açtı! Villa için ayırdığı bütçe dudak uçuklattı...

Manchester City’nin yıldızı İlkay Gündoğan, ABD’de ev almaya karar verdi. Yıldız futbolcu, nişanlısı Sara Arfaoui ile gittiği Los Angeles’ta 10 milyon dolarlık bir villayı gözüne kestirdi.

• 23 Şubat 2022 - 12:36 • Son Güncelleme:
1İlkay Gündoğan kesenin ağzını açtı Villa için ayırdığı bütçe dudak uçuklattı...
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Manchester City’nin yıldızı İlkay Gündoğan yıllık 7.28 milyon sterlin yani yaklaşık 137 milyon TL kazanıyor. 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz haftalarda nişanlısı Sara Arfaoui ile ABD'ye gitti.

2İlkay Gündoğan kesenin ağzını açtı Villa için ayırdığı bütçe dudak uçuklattı...

Fanatik'in haberine göre; Los Angeles sokaklarını gezip Rodeo Drive'de alışveriş yapan ünlü çift, paparazzilerin de yakın takibindeydi, İlkay Gündoğan'ın 26 yaşındaki model sevgilisiyle Beverly Hills'teki evleri gezdiği öğrenildi.

3İlkay Gündoğan kesenin ağzını açtı Villa için ayırdığı bütçe dudak uçuklattı...

ABD basınına göre 10 milyon dolarlık havuzlu bir villayı çok beğenen İlkay Gündoğan ve Sara Arfaoui, bu eve satın almak için girişimlere başladı.

4İlkay Gündoğan kesenin ağzını açtı Villa için ayırdığı bütçe dudak uçuklattı...

Bu arada İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Ronaldo'dan Neymar'a kadar daha birçok yıldız futbolcunun Beverly Hills'te malikaneleri bulunuyor.

5İlkay Gündoğan kesenin ağzını açtı Villa için ayırdığı bütçe dudak uçuklattı...

Gündoğan, havuzlu bir villayı gözüne kestirdi. Yıldız futbolcu ile güzel sevgilisi, Los Angeles'ta romantik anlar yaşarken paparazziler tarafından görüntülendi.

6İlkay Gündoğan kesenin ağzını açtı Villa için ayırdığı bütçe dudak uçuklattı...

Sara Arfaoui, güzelliğiyle İlkay'ın başını döndürdü.

7İlkay Gündoğan kesenin ağzını açtı Villa için ayırdığı bütçe dudak uçuklattı...

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 yenmesinin ardından sosyal medyada büyük coşku yaşandı. Galatasaraylı olduğu bilinen Manchester City'nin yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan'ın yorumu büyük beğeni aldı.

8GALATASARAYIN PAYLAŞIMINA YORUM ATTI

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMINA YORUM ATTI

Resmi sayfadan yapılan paylaşımda karşılaşmanın ikinci yarısından kareler paylaşıldı ve bu posta İngiliz devi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız oyuncu İlkay Gündoğan yorum attı. Yorumunda 'Güç, aslan ve alev' emojilerine yer veren İlkay'ın bu yorumu kısa sürede ilgi gördü.

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