• 23 Şubat 2022 - 12:36 • Son Güncelleme:
İlkay Gündoğan kesenin ağzını açtı! Villa için ayırdığı bütçe dudak uçuklattı...
Manchester City’nin yıldızı İlkay Gündoğan, ABD’de ev almaya karar verdi. Yıldız futbolcu, nişanlısı Sara Arfaoui ile gittiği Los Angeles’ta 10 milyon dolarlık bir villayı gözüne kestirdi.
• 23 Şubat 2022 - 12:36 • Son Güncelleme:
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Manchester City’nin yıldızı İlkay Gündoğan yıllık 7.28 milyon sterlin yani yaklaşık 137 milyon TL kazanıyor. 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz haftalarda nişanlısı Sara Arfaoui ile ABD'ye gitti.
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Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 yenmesinin ardından sosyal medyada büyük coşku yaşandı. Galatasaraylı olduğu bilinen Manchester City'nin yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan'ın yorumu büyük beğeni aldı.
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GALATASARAY'IN PAYLAŞIMINA YORUM ATTI
Resmi sayfadan yapılan paylaşımda karşılaşmanın ikinci yarısından kareler paylaşıldı ve bu posta İngiliz devi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız oyuncu İlkay Gündoğan yorum attı. Yorumunda 'Güç, aslan ve alev' emojilerine yer veren İlkay'ın bu yorumu kısa sürede ilgi gördü.