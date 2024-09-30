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İlk kez düzenlendi! Şeyh Edebali Kültür Şenlikleri coşkuyla kutlandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde ilk kez düzenlenen Şeyh Edebali Kültür Şenlikleri, mehter takımı gösterileri, yöresel oyunlar ve konserde sahne alan sanatçılarla büyük bir coşkuyla kutlandı.

İHA
• 30 Eylül 2024 - 07:42 • Son Güncelleme:
İHA
• 30 Eylül 2024 - 07:42 • Son Güncelleme:
1İlk kez düzenlendi Şeyh Edebali Kültür Şenlikleri coşkuyla kutlandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, belediye tarafından ilk kez düzenlenen Şeyh Edebali Kültür Şenlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı. Şenlikler, zengin etkinlik programı ve ilçe halkının yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik kapsamında çocuklara yönelik de birçok etkinlik düzenlendi.

2İlk kez düzenlendi Şeyh Edebali Kültür Şenlikleri coşkuyla kutlandı

Yüz boyama ve çeşitli oyunlar, çocuklar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ayrıca çocuklar için hazırlanan eğlenceli gösteriler, şenliğe ayrı bir renk kattı. Etkinlik alanında kurulan yöresel stantlar da ilgi odağı oldu. Özellikle yöresel lezzetler ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

3İlk kez düzenlendi Şeyh Edebali Kültür Şenlikleri coşkuyla kutlandı

Kültür şenliklerinin en dikkat çeken anlarından biri de mehter takımı gösterisiydi. Tarihi kostümler içerisinde marşlar eşliğinde seslendirilen marşlar, izleyenlerden büyük alkış aldı. Şenlikte, bozlak türküleriyle tanınan ustalar topluluğu da sahne aldı. Ustaların seslendirdiği türküler, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

4İlk kez düzenlendi Şeyh Edebali Kültür Şenlikleri coşkuyla kutlandı

Türküler eşliğinde yöresel oyunların sergilenmesi ise şenliğe farklı bir atmosfer kattı. Yerel sanatçılar da Şeyh Edebali Kültür Şenlikleri kapsamında sahne aldı. Yöresel ve popüler müziklerin seslendirildiği konserde, izleyiciler doyasıya eğlendi. Şenlik boyunca çeşitli sahne performanslarıyla katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunuldu.

5Birbirimizi seveceğiz, birbirimize kenetleneceğiz

"Birbirimizi seveceğiz, birbirimize kenetleneceğiz"

Vali Mehmet Makas, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünün önemine vurgu yaparak, şenliklerin toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirtti. Vali Makas konuşmasında, "Bu şenlik sizin için yapılıyor. Şu meydanda, zikri fikri ne olursa olsun, bir ve beraber olabilmek, birbirimizi anlamak, birbirimizi sevebilmek... İnancımız bunu emrediyor. Diyor ki inancımız: 'Birbirinizi sevmediğiniz müddetçe iman etmiş sayılmazsınız, iman etmedikçe cennete de giremezsiniz.' Birbirimizi seveceğiz, birbirimize kenetleneceğiz. Burası Türk yurdu! Asırlardır ezanın okunduğu, bayrağın inmediği, Şeyh Edebali'nin, dedelerimizin, atalarımızın bizi buraya bıraktığı ve yurt edindirdiği mübarek topraklar. Bu festivalin amacı; nesiller arası, kuşaklar arası, 7'siyle 77 arasındaki hemşerilerimizi buluşturmak, kültürümüzü yaşatmak" dedi.

6İlk kez düzenlendi Şeyh Edebali Kültür Şenlikleri coşkuyla kutlandı

Balışeyh Kaymakamı Ali Kaan Tuncer ise, bu kültür şenliğinin geleneksel hale gelmesi temennisinde bulunarak, "İlçemizde bu önemli kültür şenliğinin inşallah bir gelenek haline gelip, önümüzdeki yıllarda da coşkuyla kutlanmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen de konuşmasında, Ertuğrul Gazi ve Kayı boyunun Balışeyh ilçesine olan tarihi bağlarına değindi. Başkan Şen, "Ertuğrul Gazi'nin Kayı boyları, Söğüt ve Domaniç yöresine yerleşmeden önce bu bölgeye (Balışeyh) taşınmışlardır. Kayı Türkmenleri, yani Balışeyh, yani Şeyh Edebali, ta kendisidir" sözleriyle bölgenin tarihine dikkat çekti.