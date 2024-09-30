İlk kez düzenlendi! Şeyh Edebali Kültür Şenlikleri coşkuyla kutlandı

"Birbirimizi seveceğiz, birbirimize kenetleneceğiz"

Vali Mehmet Makas, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünün önemine vurgu yaparak, şenliklerin toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirtti. Vali Makas konuşmasında, "Bu şenlik sizin için yapılıyor. Şu meydanda, zikri fikri ne olursa olsun, bir ve beraber olabilmek, birbirimizi anlamak, birbirimizi sevebilmek... İnancımız bunu emrediyor. Diyor ki inancımız: 'Birbirinizi sevmediğiniz müddetçe iman etmiş sayılmazsınız, iman etmedikçe cennete de giremezsiniz.' Birbirimizi seveceğiz, birbirimize kenetleneceğiz. Burası Türk yurdu! Asırlardır ezanın okunduğu, bayrağın inmediği, Şeyh Edebali'nin, dedelerimizin, atalarımızın bizi buraya bıraktığı ve yurt edindirdiği mübarek topraklar. Bu festivalin amacı; nesiller arası, kuşaklar arası, 7'siyle 77 arasındaki hemşerilerimizi buluşturmak, kültürümüzü yaşatmak" dedi.