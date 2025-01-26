İklim değişikliği 4 bin 200 yıl önce Anadolu'da yaşandı!

"Asurlu Tüccarların Anadolu'ya geliş nedeni, Kültepe'nin kendilerinden önce de önemli bir şehir olması"

Anadolu'nun gelişmesinde büyük pay sahibi olan Asurluların Kültepe'ye gelmesinin nedeninin, bölgenin daha önce de önemli bir şehir olmasından kaynaklı olduğunu elde edilen verilerle desteklediklerini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "Tabi ki sadece çalışmalar buna yönelik değildi. Aynı zamanda özellikle bizim üzerinde durduğumuz Koloni Çağı dediğimiz Asurlu Tüccarların hemen öncesindeki Kültepe ve Anadolu'nun şartları ile tüccarlar geldikten sonraki değişikliklere ilişkin çalışmalar da yine aynı heyecanla devam etti. Bu anlamda da şunu öğreniyoruz; gerçekten de Asurlu tüccarların buraya gelmesindeki en önemli sebeplerden bir tanesi Kültepe'nin onlardan çok daha öncesinde de büyük, önemli bir şehir olduğunu her sene git gide artan yeni verilerle desteklemiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.