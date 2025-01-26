Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündemİklim değişikliği 4 bin 200 yıl önce Anadolu'da yaşandı!
HaberlerGündem Haberleri İklim değişikliği 4 bin 200 yıl önce Anadolu'da yaşandı!

İklim değişikliği 4 bin 200 yıl önce Anadolu'da yaşandı!

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı ve 'Anadolu tarihinin başladığı yer' olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde bulunan tabletler, özellikle dönemin ticari hayatı hakkında bilgiler veriyor.

• 26 Ocak 2025 - 12:40 • Son Güncelleme:
• 26 Ocak 2025 - 12:40 • Son Güncelleme:
1İklim değişikliği 4 bin 200 yıl önce Anadoluda yaşandı

2024 yılı kazı sezonunu değerlendiren Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "Suriye ya da Mezopotamya bölgesinde tespit edilmiş çalışmalara benzer bulgulara ulaştık. Yani aynı dönemlerde özellikle 4 bin 200 yıl öncesinde Suriye'nin kuzeyinde rastlanan iklim değişikliğini biz Anadolu'da da tespit etme fırsatını bulduk. Bu anlamda hedefimize ulaşmış oluyoruz" dedi.

2İklim değişikliği 4 bin 200 yıl önce Anadoluda yaşandı

Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle devam ederken, elde edilen bulgular tarihe ışık tutuyor.

3İklim değişikliği 4 bin 200 yıl önce Anadoluda yaşandı

"Kazılarda 76. yıl geride kalırken 2024 sezonunu değerlendiren Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, hedeflerine ulaştıklarını söyledi. 4 bin 200 yıl önce 2024 yılında yapılan kazılarda Suriye veya Mezopotamya'da yaşanan iklim değişikliğinin Anadolu'da da yaşandığını tespit ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Kulakoğlu; "Dünyadaki en uzun soluklu kazılardan bir tanesidir Kültepe-Kaniş. 76 yıl boyunca Anadolu'nun değil tüm eski çağ dünyasının tarihini anlatan kazıdır Kültepe kazısı. 76. yıl kazılarına çok erken başladık. Haziran ayında başladık ve yıl sonuna kadar neredeyse kesintisiz olarak devam ettik.

4Asurlu Tüccarların Anadoluya geliş nedeni, Kültepenin kendilerinden önce de önemli bir şehir olması

"Asurlu Tüccarların Anadolu'ya geliş nedeni, Kültepe'nin kendilerinden önce de önemli bir şehir olması"

Anadolu'nun gelişmesinde büyük pay sahibi olan Asurluların Kültepe'ye gelmesinin nedeninin, bölgenin daha önce de önemli bir şehir olmasından kaynaklı olduğunu elde edilen verilerle desteklediklerini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "Tabi ki sadece çalışmalar buna yönelik değildi. Aynı zamanda özellikle bizim üzerinde durduğumuz Koloni Çağı dediğimiz Asurlu Tüccarların hemen öncesindeki Kültepe ve Anadolu'nun şartları ile tüccarlar geldikten sonraki değişikliklere ilişkin çalışmalar da yine aynı heyecanla devam etti. Bu anlamda da şunu öğreniyoruz; gerçekten de Asurlu tüccarların buraya gelmesindeki en önemli sebeplerden bir tanesi Kültepe'nin onlardan çok daha öncesinde de büyük, önemli bir şehir olduğunu her sene git gide artan yeni verilerle desteklemiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.