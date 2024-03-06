Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem İki kadın ve bir adamın ilişkisi mahkemede sona erdi! 'Eşimin sevgilisi olan kadın beni rahatsız ediyor'
Haberler Gündem Haberleri İki kadın ve bir adamın ilişkisi mahkemede sona erdi! 'Eşimin sevgilisi olan kadın beni rahatsız ediyor'
ABONE OL

İki kadın ve bir adamın ilişkisi mahkemede sona erdi! 'Eşimin sevgilisi olan kadın beni rahatsız ediyor'

Karmaşık aşk ilişkisi mahkemede son buldu. İki kadın bir adamın yer aldığı aşk üçgeni adliyeye taşındı. Eşiyle boşanma aşamasında olan Kadriye S., eşinin sevgilisi Sevil K. tarafından rahatsız edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. "Maymun, tilkiye benziyorsun. Senin kapına adam diker yüzünde 20 dikişlik hasar bırakırım, aynaya her baktığında beni hatırlayacaksın fare suratlı" diyen sevgili Sevil K. hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

• 06 Mart 2024 - 09:55 • Son Güncelleme:
• 06 Mart 2024 - 09:55 • Son Güncelleme:
1 İki kadın ve bir adamın ilişkisi mahkemede sona erdi Eşimin sevgilisi olan kadın beni rahatsız ediyor

Eşinin sevgilisinin kendisi rahatsız ettiğini belirten kadın olayı mahkemeye taşıdı. İki kadın bir adamı karşı karşıya getiren ilginç olayın adresi İstanbul Maltepe. 37 yaşındaki ev hanımı Kadriye S. ile eşinin arası geçtiğimiz yıl açılmaya başladı.

2 İki kadın ve bir adamın ilişkisi mahkemede sona erdi Eşimin sevgilisi olan kadın beni rahatsız ediyor

İddiaya göre de eşiyle boşanma aşamasına gelen kadın, bu süreçte aldatıldığını da öğrendi.

3 İki kadın ve bir adamın ilişkisi mahkemede sona erdi Eşimin sevgilisi olan kadın beni rahatsız ediyor

Sabah'ın haberine göre; Yaşadıkları ise sadece eşiyle boşanma aşamasına girmesi ve akabinde aldatılmasıyla da sınırlı kalmadı çünkü eşinin sevgilisi Sevil K. tarafından aylarca süren, can sıkıcı mesajlara maruz kaldı.

4 EŞİMİN SEVGİLİSİ BENİ RAHATSIZ EDİYOR

"EŞİMİN SEVGİLİSİ BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

İstanbul Kadıköy'de yaşayan 35 yaşındaki Sevil K.'nin kendisini cep telefonu aracılığıyla 3 aydır hakaret ve tehdit ettiğini söyleyen Kadriye S., karakola giderek şikayetçi oldu.

5 İki kadın ve bir adamın ilişkisi mahkemede sona erdi Eşimin sevgilisi olan kadın beni rahatsız ediyor

"Sevil K. eşimin sevgilisi olur. Eşimin sevgilisi olan kadın beni rahatsız ediyor" dedi. Numarasını da engelledi. Ancak eşin yeni sevgilisini engellenmek de durduramadı.

6 İki kadın ve bir adamın ilişkisi mahkemede sona erdi Eşimin sevgilisi olan kadın beni rahatsız ediyor

Sevil K. bu kez de sevgilisi olduğu adamın eşi Kadriye S.'ye sosyal medya üzerinden hakaret ve tehditler savurdu.

7 MAYMUN, TİLKİYE BENZİYORSUN, FARE SURATLI...

MAYMUN, TİLKİYE BENZİYORSUN, FARE SURATLI...

"S... git maymun, tilkiye benziyorsun" diyerek hakaret, "senin kapına adam diker yüzünde 20 dikişlik hasar bırakırım, aynaya her baktığında beni hatırlayacaksın fare suratlı" diyerek tehditler alan Kadriye S., eşinin sevgilisini karakola ikinci kez şikayet etti.

8 İki kadın ve bir adamın ilişkisi mahkemede sona erdi Eşimin sevgilisi olan kadın beni rahatsız ediyor

Eşiyle boşanma aşamasında olduğunu söyleyen Kadriye S., eşinin sevgilisi için, "Şahsın numarasını engelledim ama sosyal medyadan yine ulaştı.

9 İki kadın ve bir adamın ilişkisi mahkemede sona erdi Eşimin sevgilisi olan kadın beni rahatsız ediyor

Daha önce de şikayette bulunmuştum fakat durmadı. Yeniden şikayetçiyim, dava açılsın" dedi ve ilgili görselleri de delil olarak sundu.

10 İki kadın ve bir adamın ilişkisi mahkemede sona erdi Eşimin sevgilisi olan kadın beni rahatsız ediyor

Şikayetin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sevil K. hakkında "tehdit" ile "hakaret" suçlarından soruşturma başlattı ve ifadesinin alınması talimatı verildi.