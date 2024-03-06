İki kadın ve bir adamın ilişkisi mahkemede sona erdi! 'Eşimin sevgilisi olan kadın beni rahatsız ediyor'
Karmaşık aşk ilişkisi mahkemede son buldu. İki kadın bir adamın yer aldığı aşk üçgeni adliyeye taşındı. Eşiyle boşanma aşamasında olan Kadriye S., eşinin sevgilisi Sevil K. tarafından rahatsız edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. "Maymun, tilkiye benziyorsun. Senin kapına adam diker yüzünde 20 dikişlik hasar bırakırım, aynaya her baktığında beni hatırlayacaksın fare suratlı" diyen sevgili Sevil K. hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.
• 06 Mart 2024 - 09:55 • Son Güncelleme:
• 06 Mart 2024 - 09:55 • Son Güncelleme: