İki kadın ve bir adamın ilişkisi mahkemede sona erdi! 'Eşimin sevgilisi olan kadın beni rahatsız ediyor'

Sabah'ın haberine göre; Yaşadıkları ise sadece eşiyle boşanma aşamasına girmesi ve akabinde aldatılmasıyla da sınırlı kalmadı çünkü eşinin sevgilisi Sevil K. tarafından aylarca süren, can sıkıcı mesajlara maruz kaldı.