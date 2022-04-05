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Beşiktaşİki hocayı da o yıldız yedi Valerien İsmael 'artık dur' dedi! Beşiktaş'tan flaş transfer
HaberlerBeşiktaş Haberleri İki hocayı da o yıldız yedi Valerien İsmael 'artık dur' dedi! Beşiktaş'tan flaş transfer
• 05 Nisan 2022 - 12:29 • Son Güncelleme:

İki hocayı da o yıldız yedi Valerien İsmael 'artık dur' dedi! Beşiktaş'tan flaş transfer

Trabzonspor maçında oynadığı futbolla yine taraftarlarına saç baş yolduran ve hakkında 'Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'yi yedi sıra Valerien İsmael'e geldi' yorumların yapıldığı tecrübeli oyuncuyla yollar ayrılıyor. İşte Beşiktaş'ta yaşanan o flaş gelişme...

• 05 Nisan 2022 - 12:29 • Son Güncelleme:
1İki hocayı da o yıldız yedi Valerien İsmael artık dur dedi Beşiktaştan flaş transfer
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Beşiktaş'ta Batshuayi'nin üretkenlik sorunu taraftarın sabrını taşırdı. Belçikalı forvetin sezon başında beri girdiği net pozisyonları değerlendirememesi gündem oldu. Chelsea'den kiralanan ve sezon sonunda eski takımına geri dönecek Batshuayi için yönetim şimdiden arayışlara başladı.

2İki hocayı da o yıldız yedi Valerien İsmael artık dur dedi Beşiktaştan flaş transfer

Siyah-Beyazlılar'ın bu sezon hücum hattında yaşadığı üretkenlik sorununun ardından sık sık gündeme gelen Vincent Aboubakar'ın ismi, kulüpte artık yüksek sesle söylenmeye başlandı.

3İki hocayı da o yıldız yedi Valerien İsmael artık dur dedi Beşiktaştan flaş transfer

Önceki akşam Trabzonspor karşısında alınan 1-1'lik sonucun ardından Kara Kartal'ın tek golünü atan Valentin Rosier'in, Instagram hesabından Aboubakar'ın fotoğrafını paylaşması, net şekilde Kamerunlu golcünün takımda geri istendiği şeklinde yorumlandı.

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Yönetimin talebi sonrasında bu paylaşımı kaldıran Rosier'e ek olarak bu sezon birçok gol pası değerlendirilemeyen Rachid Ghezzal'in de Aboubakar'ı geri istediği biliniyor.

5İki hocayı da o yıldız yedi Valerien İsmael artık dur dedi Beşiktaştan flaş transfer

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 26 maça çıkıp 15 gol ve 5 asisitle oynayan Aboubakar, şampiyonluğun en önemli mimarı olmuştu. Kontratındaki, '30 maç oynarsa sözleşmesi 1.5 milyon Euro maaşla otomatik olarak uzar' maddesi sebebiyle son haftalarda sakatlığını bahane ederek lig ve kupayla toplamda 29 maçta kalan Aboubakar, yıllık 3.5 milyon Euro'luk maaş talebi kabul edilmeyince lig bitiminde Al Nassr'a transfer olmuştu. Aboubakar'ın bu sezon Arap temsilcisinde 21 maçta 9 gol ve 4 asisti var.

6İki hocayı da o yıldız yedi Valerien İsmael artık dur dedi Beşiktaştan flaş transfer

Siyah-beyazlıların başında ilk maçına çıkan Fransız teknik direktör Valerien Ismael, oynattığı futbolla taraftarlardan tam not aldı.

7İki hocayı da o yıldız yedi Valerien İsmael artık dur dedi Beşiktaştan flaş transfer

46 yaşındaki hocaya bir övgü de Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba'dan geldi. Senegalli eski golcü, 46 yaşındaki hocanın performansını yorumladı.

8İki hocayı da o yıldız yedi Valerien İsmael artık dur dedi Beşiktaştan flaş transfer

Demba Ba, Twitter hesabından bir Beşiktaş fan sayfasının Valerien Ismael'in taktik planı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Sorusuna şu yanıtı verdi;

9İki hocayı da o yıldız yedi Valerien İsmael artık dur dedi Beşiktaştan flaş transfer

"Güzel olan, oynamak istediği futbol hakkında net bir fikre sahip olmasıdır. Kulübün kaçınması gereken tek hata, sistemlerinden geçmeyen ünlü oyuncuları toplamaktır. En önemli şey "BÜYÜK İSİMLER" yerine bir kolektif oyun yaratmaktır."

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Senegalli yıldız, bir taraftarın "Kulüpte olmanı çok isterdim, İleride çalışmayı düşünür müsün?" sorusuna ise, "İnşallah bir gün. Ama o zaman iyi durumda olursam" ifadelerini kullandı.

11İki hocayı da o yıldız yedi Valerien İsmael artık dur dedi Beşiktaştan flaş transfer

Son olarak İsviçre ekibi Lugano forması giyen Demba Ba, Süper Lig'de Beşiktaş, Göztepe ve Medipol Başakşehir formalarını giydi. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş formasını giyen Senegalli golcü, Siyah-beyazlılarda çıktığı 46 maçta 28 gol attı.

12İki hocayı da o yıldız yedi Valerien İsmael artık dur dedi Beşiktaştan flaş transfer

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael'in sisteminin yıldızı, Rachid Ghezzal oldu.

13İki hocayı da o yıldız yedi Valerien İsmael artık dur dedi Beşiktaştan flaş transfer

Ghezzal liderliğindeki Siyah-Beyazlılar, ilk dakikadan itibaren Trabzonspor karşısında oyunu domine etmeyi başardı. Hücum hattında serbestlik tanınan Ghezzal, oyunda kaldığı 89 dakika boyunca takımın hücum organizasyonlarını dominant şekilde yönetip görevini en iyi şekilde yaptı. Başarılı futbolcu, takımına 1 penaltı kazandırıp ve Rosier'in golünün asistini yaparak tam not aldı. Trabzonspor karşısında verdiği gol pasıyla bu sezonki asist sayısını 5'e yükseltti.

14İki hocayı da o yıldız yedi Valerien İsmael artık dur dedi Beşiktaştan flaş transfer

 

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