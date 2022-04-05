İki hocayı da o yıldız yedi Valerien İsmael 'artık dur' dedi! Beşiktaş'tan flaş transfer

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 26 maça çıkıp 15 gol ve 5 asisitle oynayan Aboubakar, şampiyonluğun en önemli mimarı olmuştu. Kontratındaki, '30 maç oynarsa sözleşmesi 1.5 milyon Euro maaşla otomatik olarak uzar' maddesi sebebiyle son haftalarda sakatlığını bahane ederek lig ve kupayla toplamda 29 maçta kalan Aboubakar, yıllık 3.5 milyon Euro'luk maaş talebi kabul edilmeyince lig bitiminde Al Nassr'a transfer olmuştu. Aboubakar'ın bu sezon Arap temsilcisinde 21 maçta 9 gol ve 4 asisti var.