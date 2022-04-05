İki hocayı da o yıldız yedi Valerien İsmael 'artık dur' dedi! Beşiktaş'tan flaş transfer
Trabzonspor maçında oynadığı futbolla yine taraftarlarına saç baş yolduran ve hakkında 'Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'yi yedi sıra Valerien İsmael'e geldi' yorumların yapıldığı tecrübeli oyuncuyla yollar ayrılıyor. İşte Beşiktaş'ta yaşanan o flaş gelişme...
Siyah-Beyazlılar'ın bu sezon hücum hattında yaşadığı üretkenlik sorununun ardından sık sık gündeme gelen Vincent Aboubakar'ın ismi, kulüpte artık yüksek sesle söylenmeye başlandı.
Beşiktaş formasıyla geçen sezon 26 maça çıkıp 15 gol ve 5 asisitle oynayan Aboubakar, şampiyonluğun en önemli mimarı olmuştu. Kontratındaki, '30 maç oynarsa sözleşmesi 1.5 milyon Euro maaşla otomatik olarak uzar' maddesi sebebiyle son haftalarda sakatlığını bahane ederek lig ve kupayla toplamda 29 maçta kalan Aboubakar, yıllık 3.5 milyon Euro'luk maaş talebi kabul edilmeyince lig bitiminde Al Nassr'a transfer olmuştu. Aboubakar'ın bu sezon Arap temsilcisinde 21 maçta 9 gol ve 4 asisti var.
Ghezzal liderliğindeki Siyah-Beyazlılar, ilk dakikadan itibaren Trabzonspor karşısında oyunu domine etmeyi başardı. Hücum hattında serbestlik tanınan Ghezzal, oyunda kaldığı 89 dakika boyunca takımın hücum organizasyonlarını dominant şekilde yönetip görevini en iyi şekilde yaptı. Başarılı futbolcu, takımına 1 penaltı kazandırıp ve Rosier'in golünün asistini yaparak tam not aldı. Trabzonspor karşısında verdiği gol pasıyla bu sezonki asist sayısını 5'e yükseltti.