Iğdır'da törenle dağıtıldı! 40 ton tohum üreticiyle buluştu

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Tingiş konuşmasında, "Bu proje ile 40 ton sertifikalı buğday tohumunu 160 üreticimizle buluşturacağız. Tohum dağıtımında kadın, genç, engelli, şehit yakını ve gazi yakını üreticilere öncelik vererek, üretimin yanı sıra sosyal açıdan kapsayıcı bir destek mekanizması oluşturmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında kullanılacak buğday çeşidi, daha önce ilimizde gerçekleştirilen demonstrasyon çalışmalarında sulu şartlarda yüksek verim ve kalite potansiyeli göstermiştir. Elde edilen bu sonuçların üreticilerimize aktarılması ve söz konusu çeşidin ilimizde yaygınlaştırılması, verimli ve kaliteli buğday üretiminin artırılması açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda projemiz, üretim planlaması doğrultusunda ilimizin öncelikli ürünlerinden biri olan buğdayın ekim alanlarının artırılmasına katkı sağlayacaktır. Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasıyla birlikte üreticilerimizin daha yüksek verim elde etmelerine ve üretimde kaliteyi artırmalarına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu proje sayesinde, hem tarımsal üretimin verim ve kalitesinin artırılmasına hem de sosyal açıdan kapsayıcı bir destek mekanizmasının güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır" dedi.