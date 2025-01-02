Iğdır'da büyülü mağara! Astım, bronşit ve KOAH hastaları burada şifa buluyor
Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki tuz mağarasında oluşturulan Terapi Merkezi'ni 2024 yılında 150 bin kişi ziyaret etti. Tuzluca ilçesinde 55 dönümlük araziyi kaplayan tuz mağarası, yılarca tuz üretim merkezi olarak hizmet verirken Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi ve Tuzluca Kaymakamlığı'nın hazırladığı projeyle 2020 yılında 'Tuz Terapi Merkezi’ne dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.
Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)-
• 02 Ocak 2025 - 10:07 • Son Güncelleme:
Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)-
• 02 Ocak 2025 - 10:07 • Son Güncelleme: