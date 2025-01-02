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Iğdır'da büyülü mağara! Astım, bronşit ve KOAH hastaları burada şifa buluyor

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki tuz mağarasında oluşturulan Terapi Merkezi'ni 2024 yılında 150 bin kişi ziyaret etti. Tuzluca ilçesinde 55 dönümlük araziyi kaplayan tuz mağarası, yılarca tuz üretim merkezi olarak hizmet verirken Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi ve Tuzluca Kaymakamlığı'nın hazırladığı projeyle 2020 yılında 'Tuz Terapi Merkezi’ne dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)-
• 02 Ocak 2025 - 10:07 • Son Güncelleme:
Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)-
• 02 Ocak 2025 - 10:07 • Son Güncelleme:
1Iğdırda büyülü mağara Astım, bronşit ve KOAH hastaları burada şifa buluyor

Günlük 60 ton tuz üretme kapasitesine sahip mağaranın içinde yer düzenlemesi, ışıklandırma çalışmaları 15 Haziran 2021'de tamamlanarak Tuz Terapi Merkezi adıyla hizmete açıldı.

2Iğdırda büyülü mağara Astım, bronşit ve KOAH hastaları burada şifa buluyor

Astım, bronşit ve KOAH hastalarına iyi geldiği belirtilen merkezde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere, kafeterya, hediyelik eşya bölümü ve elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmeti de veriliyor.

3Iğdırda büyülü mağara Astım, bronşit ve KOAH hastaları burada şifa buluyor

Ülkenin tuz ihtiyacının yüzde 20'sinin karşılandığı tuz mağarasında oluşturulan rehabilitasyon merkezini 2024 yılında 150 bin kişi ziyaret etti. Hizmete girdiği 15 Haziran 2021'de 55 bin, 2022'de 104 bin, 2023'te 135 bin kişi tuz mağarasını gezerken bazıları da hastalıklarına şifa aradı.

4Iğdırda büyülü mağara Astım, bronşit ve KOAH hastaları burada şifa buluyor

Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, mağaranın turizme kazandırılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi. 2024 yılında 150 bine yakın ziyaretçinin mağarayı gezdiğini ifade eden Yılmaz, "Hem yerli hem de yabancı turistler noktasında ciddi bir talep gördük.

5Iğdırda büyülü mağara Astım, bronşit ve KOAH hastaları burada şifa buluyor

Kültür, sağlık turizmi noktasında Valimiz Ercan Turan başkanlığında ciddi anlamda atılımlar yaptık. Allah izin verirse 2025 yılında da çok daha ileri noktada, çok daha güzel noktada yine güzel çalışmalara imza atacağız. Herkesi Tuzluca ilçemizdeki mağaramıza bekliyoruz" dedi.

6Iğdırda büyülü mağara Astım, bronşit ve KOAH hastaları burada şifa buluyor

Tuz mağarası sorumlu müdürü Tuğrul Aras, yaklaşık 34 milyon yıl önce oluşmuş bir jeolojik yapı olan mağaranın kültür ve sağlık açısından Iğdır'ın, en güzel değerlerinden biri olduğunu bildirdi.

7Iğdırda büyülü mağara Astım, bronşit ve KOAH hastaları burada şifa buluyor

Özellikle astım, KOAH ve bronşit hastalarının mağarayı şifa merkezi olarak gördüklerini anlatan Aras, oluşturacakları terapi odalarıyla gelecek hastalara daha iyi hizmet vermeyi planladıklarını söyledi.

8ANNESİNİ GETİRİYOR

ANNESİNİ GETİRİYOR

Tuz mağarası, astım, KOAH, bronşit hastalarının rehabilitasyon merkezi haline geldi. KOAH ve astım hastası annesi Cemile Kılıç'ı (78) mağaraya getirdiğini ifade eden Adem Kılıç, "İki haftada bir buraya geliyoruz. Tuz terapisi, astımı olan hastalar için birebirdir. Şifa arayan herkesi buraya davet ediyorum" dedi.