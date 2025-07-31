İçindeki havuzda sır var! Sivas'ta turistleri bir tek bu çekiyor
Sivas'ın tarihi Taşhan'ı, bugün de şehrin ticari ve sosyal hayatının kalbi olmaya devam ediyor. Temmuz ayının son günleriyle birlikte gurbetçi akınına uğrayan Sivas'ta, tarihi yapı, yaz akşamlarının en popüler buluşma noktalarından birine dönüşmüş durumda.
Sivas'ın tarihi kent meydanına yakın bir konumda bulunan ve 1242 yılında inşa edilen görkemli Taşhan, asırlara meydan okuyan yapısıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Bir zamanlar İpek Yolu üzerindeki kervanların güvenli limanı olan bu devasa yapı, günümüzde Sivaslı esnafların zanaatlarını sergilediği, şehrin en canlı ticaret merkezlerinden biri olarak hizmet veriyor.
Bizimsivas.com'un haberine göre Temmuz ayının bitişiyle birlikte Sivas'a gelen gurbetçi sayısındaki artış, şehirdeki sosyal hayata da canlılık getirdi. Nüfusu 1 milyona yaklaşan kentte, sıla hasretiyle gelen gurbetçiler ve şehri keşfeden yerli - yabancı turistler, özellikle yaz akşamlarını tarihi bir atmosferde geçirmeyi tercih ediyor. Buruciye ve Şifaiye Medreseleri gibi tarihi dokularla çevrili olan Taşhan, otantik atmosferi, içerisindeki çay bahçeleri ve dükkanlarıyla bu buluşmaların merkez üssü haline gelmiş durumda.
Türkiye'deki en büyük taş yapılı kervansaraylardan biri olarak bilinen Taşhan, mimari detaylarıyla da dikkat çekiyor. İki katlı olarak kesme taştan inşa edilen yapının doğu, güney ve kuzey yönlerinde üç anıtsal girişi bulunuyor. Kanatlı demir kapıların üzerindeki kemerler, Selçuklu mimarisinin zarafetini günümüze taşıyor.
Tarihi iş merkezinin avlusuna girildiğinde ise ziyaretçileri, ortada bulunan elips şeklindeki estetik bir havuz karşılıyor. Bu havuzun en dikkat çekici detayı ise üzerinde bulunan ve ağzından su akan çift başlı aslan figürlü çeşmeler. Asırlar önce ticaret kervanlarına ev sahipliği yapan bu avlu, bugün esnafların ve misafirlerin soluklandığı, tarihin fısıltılarının modern hayatın ritmiyle buluştuğu eşsiz bir mekana dönüşmüş durumda.