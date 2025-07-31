İçindeki havuzda sır var! Sivas'ta turistleri bir tek bu çekiyor

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Bizimsivas.com'un haberine göre Temmuz ayının bitişiyle birlikte Sivas'a gelen gurbetçi sayısındaki artış, şehirdeki sosyal hayata da canlılık getirdi. Nüfusu 1 milyona yaklaşan kentte, sıla hasretiyle gelen gurbetçiler ve şehri keşfeden yerli - yabancı turistler, özellikle yaz akşamlarını tarihi bir atmosferde geçirmeyi tercih ediyor. Buruciye ve Şifaiye Medreseleri gibi tarihi dokularla çevrili olan Taşhan, otantik atmosferi, içerisindeki çay bahçeleri ve dükkanlarıyla bu buluşmaların merkez üssü haline gelmiş durumda.