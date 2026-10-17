İçinde ekmek yok, gram gram tartılıyor: 26 yıllık ustanın sır reçetesi açıklandı!
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 26 yıldır esnaflık yapan Gültekin Erol, adanın doğal imkanlarıyla ürettiği özel formüllü köfteyi "Merkez Gökçeada Köftesi" adıyla tescil ettirdi. Harcında hiç ekmek kullanılmayan, 18 saat dinlendirilen ve hassas terazi oranlarıyla hazırlanan lezzetin sırrı ortaya çıktı. İşte tescilli köftenin tüm detayları…
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde lokanta işleten Gültekin Erol, adada yetiştirilen hayvanların etiyle hazırladığı köfteyi "Merkez Gökçeada Köftesi" adıyla markalaştırdı.Adada 26 yıldır lokanta işletmeciliği yapan Erol, AA muhabirine, yemeklerin hazırlanmasında büyük ölçüde Gökçeada'dan temin edilen ürünleri kullandıklarını söyledi.
Döner ve köftenin müşteriler tarafından yoğun ilgi görmesi üzerine köftelerini farklılaştırmak ve markalaştırmak için çalışma yaptıklarını anlatan Erol, hazırladıkları ürün için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvurduklarını ve markanın tescil edildiğini belirtti.
Erol, hazırladığı köftelerin yüzde 65 dana, yüzde 35 kuzu etinden oluştuğunu aktararak, kilogram başına 3 gram karabiber, 15 gram tuz, 8 gram sarımsak ve 70 gram soğan kullandıklarını, karışıma ekmek koymadıklarını ifade etti.
Ürünün bugünkü formülüne ulaşmak için uzun süre çalıştıklarını dile getiren Erol, köfteleri hazırlarken malzemelerin hassas terazide tartıldığını kaydetti.
"KÖFTEMİZİ 18 SAAT DİNLENDİRİYORUZ"
Erol, köfte harcını hazırlamadan önce eti dinlenmeye bıraktıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Dinlenmiş etleri makinede çektikten sonra içine katacağımız malzemeleri tartarak hazırlıyoruz. Porsiyonda tanesi 50 gram gelen 4 köfte oluyor. Yani toplamda yaklaşık 200 gram. Köfte çekilip pişirilmeye hazır hale gelene kadar en az 18 saat dinlenme süreci oluyor."
Köftenin lezzetinin bu dinlenme sürecinde oluştuğuna işaret eden Erol, köftenin markalaşmasını önemli bir adım olarak gördüklerinin altını çizdi.