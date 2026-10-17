İçinde ekmek yok, gram gram tartılıyor: 26 yıllık ustanın sır reçetesi açıklandı!

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Döner ve köftenin müşteriler tarafından yoğun ilgi görmesi üzerine köftelerini farklılaştırmak ve markalaştırmak için çalışma yaptıklarını anlatan Erol, hazırladıkları ürün için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvurduklarını ve markanın tescil edildiğini belirtti.