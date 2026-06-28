İç Anadolu'nun Antalya'sı: Tuz Gölü'nde yürüyüş sahilleri aratmıyor

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Yollarının Tuz Gölü’ne düştüğünü belirten Mustafa Öksüz (57) ise "Yolumuz buraya düştü. Muayene istasyonundan geliyoruz. Ayak mantarı olsun, egzama olsun, Tuz Gölü, tuzlu suyun çok faydası var. Egzamalara çok iyi geliyor. Tuzlu olduğu için ayak kokularını gideriyor. Buranın havası da bambaşka bir hava. Çok güzel, manzarası hoş" diye konuştu.