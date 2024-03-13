İbrahim Keloğlan tutuklandı mı? İbrahim Keloğlan davası ne oldu, Eros davasının sonucu nedir?
İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya katılmak isteyenler yoğun kalabalığa neden olunca Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi. İbrahim Keloğlan ifadesinde, "Kendimi kaybettim. Ben ve eşim insan içine çıkamayacak hale geldi" sözleriyle kendini savunurken davanın sonucu sorgulanmaya başlandı. Peki, Eros davası ne oldu, İbrahim Keloğlan tutuklandı mı? İşte İbrahim Keloğlan dava sonucu
• 13 Mart 2024 - 15:15 • Son Güncelleme:
• 13 Mart 2024 - 15:15 • Son Güncelleme: