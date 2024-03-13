İbrahim Keloğlan tutuklandı mı? İbrahim Keloğlan davası ne oldu, Eros davasının sonucu nedir?

DAVANIN GEÇMİŞİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede sanık İbrahim Keloğlan'ın, site sakinleri tarafından beslenip bakımı yapılan kediye asansör içerisinde tekme attığı kedinin koridora kaçtığı Keloğlan'ın koridor içerisindeki kapıları kapatarak kedinin kaçmasını engellediği ve sıkıştırıp defalarca tekmelediği ve bir köşede öldürdüğü anlatıldı. Keloğlan'ın 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi.