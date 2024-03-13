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Gündem İbrahim Keloğlan tutuklandı mı? İbrahim Keloğlan davası ne oldu, Eros davasının sonucu nedir?
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İbrahim Keloğlan tutuklandı mı? İbrahim Keloğlan davası ne oldu, Eros davasının sonucu nedir?

İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya katılmak isteyenler yoğun kalabalığa neden olunca Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi. İbrahim Keloğlan ifadesinde, "Kendimi kaybettim. Ben ve eşim insan içine çıkamayacak hale geldi" sözleriyle kendini savunurken davanın sonucu sorgulanmaya başlandı. Peki, Eros davası ne oldu, İbrahim Keloğlan tutuklandı mı? İşte İbrahim Keloğlan dava sonucu

• 13 Mart 2024 - 15:15 • Son Güncelleme:
• 13 Mart 2024 - 15:15 • Son Güncelleme:
1 İbrahim Keloğlan tutuklandı mı İbrahim Keloğlan davası ne oldu, Eros davasının sonucu nedir

İstanbul Başakşehir'de yılbaşı gecesi Eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı. Duruşma için hayvanseverler adliyede izdihama neden oldu. Peki, İbrahim Keloğlan tutuklandı mı? İbrahim Keloğlan davası ne oldu?

2 İBRAHİM KELOĞLAN TUTUKLANDI MI

İBRAHİM KELOĞLAN TUTUKLANDI MI?

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba da katıldı. Duruşma salonuna alınmayan onlarca hayvansever duruşmanın olduğu koridorda izdiham oluşturdu. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasına rağmen mahkeme salonunun kapısının yumruklarla zorlanmasının ardından duruşma büyük salona alındı.

3 MAHKEMEDE İLK İFADE: KENDİMİ KAYBETTİM

MAHKEMEDE İLK İFADE: KENDİMİ KAYBETTİM

İbrahim Keloğlan, ifadesinde "Kendimi kaybettim. Ben ve eşim insan içine çıkamayacak hale geldik" dedi.

4 2 YIL 6 AY HAPİS

2 YIL 6 AY HAPİS

Mahkeme sanığı 'Kasten hayvan öldürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

5 DAVANIN GEÇMİŞİ

DAVANIN GEÇMİŞİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede sanık İbrahim Keloğlan'ın, site sakinleri tarafından beslenip bakımı yapılan kediye asansör içerisinde tekme attığı kedinin koridora kaçtığı Keloğlan'ın koridor içerisindeki kapıları kapatarak kedinin kaçmasını engellediği ve sıkıştırıp defalarca tekmelediği ve bir köşede öldürdüğü anlatıldı. Keloğlan'ın 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi.

6 İbrahim Keloğlan tutuklandı mı İbrahim Keloğlan davası ne oldu, Eros davasının sonucu nedir

Mahkeme sanığa indirim uygulayarak 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bırakıp cezayı ertelemişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etmişti.

7 İbrahim Keloğlan tutuklandı mı İbrahim Keloğlan davası ne oldu, Eros davasının sonucu nedir

İtiraz üzerine Ağır Ceza Mahkemesi hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının kaldırılmasını ve dosyanın Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade edilerek sanığın yeniden yargılanmasına karar vermişti.