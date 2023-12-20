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GündemHusiler kim? Kızıldeniz gemi saldırısını yapan Husiler nedir? Husi lideri kimdir, Husi hareketi nedir?
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Husiler kim? Kızıldeniz gemi saldırısını yapan Husiler nedir? Husi lideri kimdir, Husi hareketi nedir?

Yemen’deki Husilerin İsrail’e giden gemilere başlattığı saldırıların ardından ABD liderliğindeki 10 ülke Kızıldeniz’deki ticaret yolunu korunması için ‘Refah Muhafızları’ adıyla yeni bir görev gücü oluşturdu. İttifakın ardından Husilerden meydan okuyan bir açıklama geldi. Gelişmelerin ardından Husiler merak edilip, kim olduklarına dair araştırmalar yapıldı. Peki, Hususiler kim, Şii mi, Kızıldeniz saldırısını yapan Husiler nedir? Husi lideri kimdir? Husi ne demek?

• 20 Aralık 2023 - 16:02 • Son Güncelleme:
• 20 Aralık 2023 - 16:02 • Son Güncelleme:
1Husiler kim Kızıldeniz gemi saldırısını yapan Husiler nedir Husi lideri kimdir, Husi hareketi nedir

Kızıldeniz’de ve Yemen açıklarında son dönemlerde ticari gemilere yönelik Husilerin başlatmış olduğu balistik füze ve kamikaze insansız hava araçları (İHA) saldırıları sebebiyle ABD’nin başını çektiği çokuluslu bir deniz gücü operasyonu başlatılıyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı çok uluslu bir misyon kurulduğunu" duyurmasının ardından konuya ilişkin Husiler operasyonlara devam edeceklerini duyurdu. Peki, Husi ne demek, Husi lideri kimdir? Husiler kim, Husi grubu kimdir?

2KIZILDENİZ GEMİ SALDIRISI OLAYI NEDİR

KIZILDENİZ GEMİ SALDIRISI OLAYI NEDİR?

Asya ile Avrupa arasındaki en kısa rotayı sunan Kızıldeniz’de ve Yemen açıklarında son dönemlerde ticari gemilere yönelik Husilerin başlatmış olduğu balistik füze ve kamikaze insansız hava araçları (İHA) saldırıları sebebiyle ABD’nin başını çektiği çokuluslu bir deniz gücü operasyonu başlatılıyor.

3PENTAGON AÇIKLADI

PENTAGON AÇIKLADI

Yeni görev gücü ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in yazılı bir açıklamasıyla duyuruldu. Kızıldeniz’in güneyi ve Aden Körfezi’ndeki güvenlik sorunlarını ele almak amacıyla başlatılan Refah Muhafızı Operasyonu’na Birleşik Krallık, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya’yı da içeren birçok ülkenin katıldığı ve amacının sefrüsefer özgürlüğünün sağlanması ve bölgesel güvenlik ve refahın desteklenmesi olarak tarif edildi.

4ÖNEMLİ BİR KORİDOR

ÖNEMLİ BİR KORİDOR

Yemen’deki Husiler tarafından yapılan saldırıları ‘pervasız’ diye nitelendiren Austin, bu saldırıların ticaretin serbest akışını tehdit ettiğini ve masum denizcileri tehlikeye attığını belirtti. Bölgede korsancılığa karşı faal olan ‘Görev Gücü 153’ün üzerine inşa edilecek Refah Muhafızı Operasyonu’nun ticari gemilere refakat etmeyeceği, ancak güvenli geçiş için kalkan oluşturacağı belirtildi.

KÜRESEL TİCARETE TEHDİT

Saldırılardan ötürü son günlerde dünyanın en büyük taşımacılık şirketlerinden bazıları Kızıldeniz’i kullanmayı bırakacaklarını açıklamıştı. Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM gibi taşımacılık şirketlerinin yanı sıra İngiliz petrol şirketi BM de güvenlik nedeniyle Kızıldeniz’i kullanmayacağını açıklamıştı. Bu şirketlerin Kızıldeniz yerine Afrika kıtasının etrafından dönüp Cebelitarık üzerinden Akdeniz’e ulaşması yolu uzattığından fiyat artışlarına neden olabileceği yorumları yapılıyor.

5BİLGİ NOTU

BİLGİ NOTU

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 10’u Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor. Her gün 50’den fazla gemi Süveyş Kanalı üzerinden milyonlarca dolarlık malı Avrupa ve Asya arasında taşıyor.

6HUSİLER, ABD’YE MEYDAN OKUDU: TÜM DÜNYA SEFERBER OLSA SALDIRILAR SÜRECEK

HUSİLER, ABD’YE MEYDAN OKUDU: TÜM DÜNYA SEFERBER OLSA SALDIRILAR SÜRECEK

Yemen’deki İran destekli Husilerin baş müzakerecisi Muhammed Abdel-Salam, ABD liderliğindeki koalisyona meydan okuyarak X platformunda yaptığı açıklamada “Amerika’nın kurduğu koalisyon İsrail’i korumak ve hiçbir gerekçe olmaksızın denizi askerileştirmek içindir ve Yemen’i Gazze’ye destek için meşru operasyonlarını sürdürmekten alıkoymayacaktır” dedi. Bir diğer Husi yetkilisi Muhammed el-Bukhaiti de “ABD, dünyayı seferber etse de askeri operasyonlarımız bitmeyecek... ne pahasına olursa olsun” ifadesini kullandı.

7HUSUİLER KİM, HUSİ LİDERİ KİMDİR

HUSUİLER KİM, HUSİ LİDERİ KİMDİR?

Husiler Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi gruptur. Grup, ismini kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi'den almıştır. İlk kez 2004 yılında silahlı ayaklanma başlatmışlardır. 2004 yılından beri İran tarafından malî ve askerî destek almaktadır.

2015 yılında gerçekleştirdikleri mücadele ile San'a ve parlamentoyu ele geçirmişlerdir. Grubun sloganı "Allah Büyüktür, İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm, Siyonizm'e Lanet, İslam'a Zafer"dir. Bu slogan Husi bayraklarında yer alır. Örgütün 7.000-30.000 arası silahlı militanı, 450.000 kadar sivil destekçisi vardır.Ensarullah Hareketi, 1990’lı yılların başında, Yemen’in kuzeyinde, Suudi Arabistan sınırının hemen yanı başındaki Sada bölgesinde, kültürel ve dini faaliyet odaklı küçük bir grup olarak kuruldu.

10 Eylül 2004’te, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’e bağlı birliklerin düzenlediği bir operasyonla Husi lideri Hüseyin Bedreddin el-Husi öldürüldü. Bu olay, Husi Ensarullah hareketi için bir dönüm noktası oldu.