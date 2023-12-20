Husiler kim? Kızıldeniz gemi saldırısını yapan Husiler nedir? Husi lideri kimdir, Husi hareketi nedir?

ÖNEMLİ BİR KORİDOR

Yemen’deki Husiler tarafından yapılan saldırıları ‘pervasız’ diye nitelendiren Austin, bu saldırıların ticaretin serbest akışını tehdit ettiğini ve masum denizcileri tehlikeye attığını belirtti. Bölgede korsancılığa karşı faal olan ‘Görev Gücü 153’ün üzerine inşa edilecek Refah Muhafızı Operasyonu’nun ticari gemilere refakat etmeyeceği, ancak güvenli geçiş için kalkan oluşturacağı belirtildi.



KÜRESEL TİCARETE TEHDİT



Saldırılardan ötürü son günlerde dünyanın en büyük taşımacılık şirketlerinden bazıları Kızıldeniz’i kullanmayı bırakacaklarını açıklamıştı. Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM gibi taşımacılık şirketlerinin yanı sıra İngiliz petrol şirketi BM de güvenlik nedeniyle Kızıldeniz’i kullanmayacağını açıklamıştı. Bu şirketlerin Kızıldeniz yerine Afrika kıtasının etrafından dönüp Cebelitarık üzerinden Akdeniz’e ulaşması yolu uzattığından fiyat artışlarına neden olabileceği yorumları yapılıyor.