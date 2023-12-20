Husiler kim? Kızıldeniz gemi saldırısını yapan Husiler nedir? Husi lideri kimdir, Husi hareketi nedir?
Yemen’deki Husilerin İsrail’e giden gemilere başlattığı saldırıların ardından ABD liderliğindeki 10 ülke Kızıldeniz’deki ticaret yolunu korunması için ‘Refah Muhafızları’ adıyla yeni bir görev gücü oluşturdu. İttifakın ardından Husilerden meydan okuyan bir açıklama geldi. Gelişmelerin ardından Husiler merak edilip, kim olduklarına dair araştırmalar yapıldı. Peki, Hususiler kim, Şii mi, Kızıldeniz saldırısını yapan Husiler nedir? Husi lideri kimdir? Husi ne demek?
• 20 Aralık 2023 - 16:02 • Son Güncelleme:
• 20 Aralık 2023 - 16:02 • Son Güncelleme: