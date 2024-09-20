Hurdalıktan topladığı malzemeler ile geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor! Öğrencilerin ufkunu açtı
Kayseri'de 20 yıllık beden eğitimi öğretmeni Davut Gökdoğan, kendi parasıyla hurdacılardan aldığı atıl malzemeleri okulun bodrum katında kaynak ve spiral kullanarak piyasada bulunmayan ve özel üretim gerektiren bilek güreşi spor malzemelerini kendi üretiyor. Geleceğin şampiyonlarını bodrum katında oluşturduğu spor salonunda yetiştiren Gökdoğan, "Çocuklarımız bize her şeyden önce ailelerinin, milletimizin ve devletimizin emaneti" dedi.
İHA
• 20 Eylül 2024 - 13:28 • Son Güncelleme:
İHA
• 20 Eylül 2024 - 13:28 • Son Güncelleme: