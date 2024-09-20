Hurdalıktan topladığı malzemeler ile geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor! Öğrencilerin ufkunu açtı

"Sporla tanışan öğrencilerimde büyük değişiklikler görüyorum"

İşine aşık olduğunu söyleyen Gökdoğan, sporla tanışan öğrencilerindeki değişimi gördükçe çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Mesleğimde 20’nci yılımdayım ve ilk yılın heyecanı ile devam ediyorum. Beni en çok bağlayanda bu. Yaptığım çalışmalar ile çocuklardaki değişimi görünce 'tam da bu işte olmalıymışım' diyorum. İşimi çok seviyorum. O kadar önemsiyorum ki, beden eğitimi dersinin çocuklardaki muazzam değişimi beni 'sürekli daha çok şeyler yapmalısın' diye motive ediyor. Bu büyük değişikliklerde görüyorum.