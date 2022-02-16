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DünyaHonduras'ta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandez'i canlı yayında gözaltına aldılar!
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Honduras'ta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandez'i canlı yayında gözaltına aldılar!

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta polis, eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'i, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

• 16 Şubat 2022 - 09:31 • Son Güncelleme:
• 16 Şubat 2022 - 09:31 • Son Güncelleme:
1Hondurasta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandezi canlı yayında gözaltına aldılar

Honduras eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez,canlı yayında gözaltına alındı...

2Hondurasta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandezi canlı yayında gözaltına aldılar

ABD'nin tutuklanmasını talep ettiği eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, gözaltına alındı.

3Hondurasta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandezi canlı yayında gözaltına aldılar

Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini istediği Hernandez'in gözaltında alındığı anlara ait görüntüler yayınlandı.

4Hondurasta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandezi canlı yayında gözaltına aldılar

Görüntülerde eski devlet başkanının elleri ve ayakları kelepçeli olarak yoğun güvenlik kontrolleri altında evden çıkartıldığı görülüyor.

5Hondurasta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandezi canlı yayında gözaltına aldılar

Ulusal televizyonda gösterilen canlı görüntüler kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

6TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI

TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI

Mahkeme sözcüsü Melvin Duarte gazetecilere verdiği demeçte, Hernandez için tutuklama emrinin çıkarıldığını söyledi.

7Hondurasta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandezi canlı yayında gözaltına aldılar

Sözcü, Hernandez'in 24 saat içinde yargıç huzuruna çıkması gerektiğini de sözlerine ekledi.

8Hondurasta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandezi canlı yayında gözaltına aldılar

ABD ise işlediği suçlar nedeniyle Hernandez'in iadesini istiyor.

9Hondurasta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandezi canlı yayında gözaltına aldılar

ABD Federal Savcılığı, geçtiğimiz dönemde Hernandez'i uyuşturucu kaçakçılığında aktif rol oynamakla suçlamıştı.

10Hondurasta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandezi canlı yayında gözaltına aldılar

Hernandez'in kardeşi Juan Antonio Tony Hernandez, ABD'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yargılandığı davada Mart 2021'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

11Hondurasta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandezi canlı yayında gözaltına aldılar
12Hondurasta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandezi canlı yayında gözaltına aldılar
13Hondurasta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandezi canlı yayında gözaltına aldılar
14Hondurasta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandezi canlı yayında gözaltına aldılar
15Hondurasta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandezi canlı yayında gözaltına aldılar
16Hondurasta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandezi canlı yayında gözaltına aldılar
17Hondurasta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandezi canlı yayında gözaltına aldılar
18Hondurasta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandezi canlı yayında gözaltına aldılar
19Hondurasta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandezi canlı yayında gözaltına aldılar
20Hondurasta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandezi canlı yayında gözaltına aldılar
21Hondurasta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandezi canlı yayında gözaltına aldılar
22Hondurasta eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandezi canlı yayında gözaltına aldılar

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