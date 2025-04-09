Hobi olarak başladı siparişlere yetişemiyor! Brezilya'dan getirdiği meyveyi Erzincan'da tespih yapıyor
Erzincanlı tespih işlemecisi Mehmet Aydın, Brezilya'da yetişen kuka ağacının meyvesini bin bir zahmet ve emekle işleyerek tespih ve takılara dönüştürüyor. Aydın, 10 yıl önce honi olarak el sanatlarına ilgi duyarak başladığını ve şimdi siparişlere yetişemediğini belirtti. İşte Brezilya'da yetişen bir ağaçtan başarı hikayesi yaratan Erzincanlı tespihçinin hikayesi...
İHA
• 09 Nisan 2025 - 10:12 • Son Güncelleme:
İHA
• 09 Nisan 2025 - 10:12 • Son Güncelleme: