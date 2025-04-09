Hobi olarak başladı siparişlere yetişemiyor! Brezilya'dan getirdiği meyveyi Erzincan'da tespih yapıyor

Daha sonra tespih üreten ve siparişlere yetişemez hale gelen Aydın, tespih sanatı ve nakkaşlıkla tespih üretiminin sevgi ve sabır istediğini belirtti. Aydın'ın elinde bir tanesi bin bir zahmet ve emekle işlenen rengarenk tespihler, göz kamaştırıyor.