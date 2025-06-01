Hizmetçiden ev sahibine büyük vurgun: Her gün yaptığı düğünde ortaya çıktı

İddiaya göre, hizmetli E.K. evin temizliği sırasında yatak odasında bulunan kasayı fark etti. Evdeki anahtarlarla kasayı açan E.K. her gün kasadan bir çeyrek altın alıp, yerlerine ise sahtelerini koydu. 37 adet çeyrek altını sahteleriyle değiştiren E.K. fark edilmediğini anlayınca bu sefer 17 adet 22 ayar bileziği imitasyon bileziklerle yer değiştirdi. Bazı özel parçaların ise düşük ayarlı olanlarını kuyumculara sipariş vererek yaptırdı. Bu yöntemle hizmetli E.K., piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan altını çaldı. Tüm altınları çalan E.K. 300 bin lira değerindeki kol saatini bile sahtesiyle değiştirdi.