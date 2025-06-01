Hizmetçiden ev sahibine büyük vurgun: Her gün yaptığı düğünde ortaya çıktı
Çanakkale'de maden ocağı sahibi iş kadını A.T., 7 ay önce ev işlerine yardım etmesi için işe aldığı kadın tarafından soyuldu. Hizmetli kadın, evde kimse yokken kasadaki 10 milyon değerindeki altınları her gün sahteleriyle değiştirdi. Hırsızlık, A.T. ve ailesinin bir düğünde taktığı çeyrek altının sahte olduğunun ortaya çıkmasıyla anlaşıldı. Altınlarının tamamının sahte olduğunu öğrenen A.T. hizmetçi E.K.'dan şikayetçi oldu. Suçlamaları kabul eden E.K. tutuklandı.
• 01 Haziran 2025 - 07:43 • Son Güncelleme:
• 01 Haziran 2025 - 07:43 • Son Güncelleme: