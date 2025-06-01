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Hizmetçiden ev sahibine büyük vurgun: Her gün yaptığı düğünde ortaya çıktı

Çanakkale'de maden ocağı sahibi iş kadını A.T., 7 ay önce ev işlerine yardım etmesi için işe aldığı kadın tarafından soyuldu. Hizmetli kadın, evde kimse yokken kasadaki 10 milyon değerindeki altınları her gün sahteleriyle değiştirdi. Hırsızlık, A.T. ve ailesinin bir düğünde taktığı çeyrek altının sahte olduğunun ortaya çıkmasıyla anlaşıldı. Altınlarının tamamının sahte olduğunu öğrenen A.T. hizmetçi E.K.'dan şikayetçi oldu. Suçlamaları kabul eden E.K. tutuklandı.

• 01 Haziran 2025 - 07:43 • Son Güncelleme:
• 01 Haziran 2025 - 07:43 • Son Güncelleme:
1Hizmetçiden ev sahibine büyük vurgun: Her gün yaptığı düğünde ortaya çıktı

Sabah'ta yer alan habere göre maden ocağı işletmecisi iş kadını A.T.'nin ev işlerine yardımcı olması amacıyla 7 ay önce yanına hizmetli E. K.'yı aldı. A.T. her sabah eve gelen E.K.'ya güvenerek evin tüm anahtarlarını teslim etti.

2Hizmetçiden ev sahibine büyük vurgun: Her gün yaptığı düğünde ortaya çıktı

İddiaya göre, hizmetli E.K. evin temizliği sırasında yatak odasında bulunan kasayı fark etti. Evdeki anahtarlarla kasayı açan E.K. her gün kasadan bir çeyrek altın alıp, yerlerine ise sahtelerini koydu. 37 adet çeyrek altını sahteleriyle değiştiren E.K. fark edilmediğini anlayınca bu sefer 17 adet 22 ayar bileziği imitasyon bileziklerle yer değiştirdi. Bazı özel parçaların ise düşük ayarlı olanlarını kuyumculara sipariş vererek yaptırdı. Bu yöntemle hizmetli E.K., piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan altını çaldı. Tüm altınları çalan E.K. 300 bin lira değerindeki kol saatini bile sahtesiyle değiştirdi.

3Hizmetçiden ev sahibine büyük vurgun: Her gün yaptığı düğünde ortaya çıktı

DÜĞÜNE GİTTİ HER ŞEY ORTAYA ÇIKTIYer yer kasayı kontrol eden A.T. altınları ve ziynet eşyalarının kutularını görünce E.K.'dan hiç şüphelenmedi. Ta ki A.T. bir düğün davetine katılana kadar. Kasadan bir çeyrek altın alarak bir düğün törenine katılan A.T. ve eşi K.T. ismini kurdeleye yazarak gelin ve damada taktı.

4Hizmetçiden ev sahibine büyük vurgun: Her gün yaptığı düğünde ortaya çıktı

Hırsızlık, gelin ve damatın altınları bozdurmak için kuyumcuya götürmesiyle ortaya çıktı. Altının sahte olduğunu öğrenen gelin ve damat durumu aileye bildirdi. Durumdan şüphelenen A.T., kasadaki tüm altınları alarak kuyumcuya götürdü.

5TUTUKLANDI

TUTUKLANDI

Altınlarının tamamının sahte olduğunu öğrenen A.T. hizmetli E.K.'dan şikayetçi oldu. Emniyette hakkındaki suçlamaları kabul eden E.K., altınları sahteleriyle yer değiştirdiğini, paraları ise oyun sitelerinde kaybettiğini söylerdi.

6Hizmetçiden ev sahibine büyük vurgun: Her gün yaptığı düğünde ortaya çıktı

E.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken aynı yöntemle Gökçeada'da da bir aileyi dolandırdığı ortaya çıktı.