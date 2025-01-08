Hız cezası yedi mahkemeye dava açtı: Mahkemeden emsal karar
Afyonkarahisar'da yüzde 10 yasal tolerans limitiyle 121 kilometre hız sınırı olan yolda 123 kilometreyle radara yakalanan sürücüye kesilen 1506 TL ceza, mahkeme tarafından iptal edildi. Karara gerekçe olarak ise Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı'nın 'Karayollarında Hız' adlı kitabında radar ve lazer tabanlı hız ölçüm sistemlerinin 1-2 km/saat hata payıyla ölçüm yapabildikleri ve radar sisteminin çevresel faktörlerden daha fazla etkilenerek hız ölçümünde hata payının artabildiğinin vurgulanması gösterildi.
• 08 Ocak 2025 - 11:36 • Son Güncelleme:
• 08 Ocak 2025 - 11:36 • Son Güncelleme: