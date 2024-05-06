Hıdırellez’de gül ağacı şart mı, Hıdırellez dilekleri gül ağacı yoksa ne yapılır? Hıdırellez’de gül ağacı bulamazsak alternatif nedir?

Hıdırellez için gül ağacı şartı mı? Hıdırellez gününde, gül ağacı dalları toplanır ve evlerin veya sokakların kapılarına asılır. Bu gül dalları, bereket, mutluluk ve sağlık getirdiğine inanılan sembolik bir değere sahiptir. Ayrıca, bu gül dalları, insanların dileklerinin kabul edilmesi için de bir dua aracı olarak kullanılır. İnsanlar, gül dallarının üzerine dileklerini yazarak, gül dallarını evlerinin kapısına veya bir ağaca asarlar.