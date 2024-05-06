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Gündem Hıdırellez’de gül ağacı şart mı, Hıdırellez dilekleri gül ağacı yoksa ne yapılır? Hıdırellez’de gül ağacı bulamazsak alternatif nedir?
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Hıdırellez’de gül ağacı şart mı, Hıdırellez dilekleri gül ağacı yoksa ne yapılır? Hıdırellez’de gül ağacı bulamazsak alternatif nedir?

Hıdırellez'de yapılan ritüellerden biri de dilek dileyip gül ağacına asma ya da gül ağacı altına gömmedir. Hıdırellez'de 5 Mayıs akşam ezanı ile gül ağacına dilekler asılır, 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır ve sonrasında ise suya bırakılır. Peki, Hıdırellez’de gül ağacı şart mı, Hıdırellez dilekleri gül ağacı yoksa ne yapılır? Hıdırellez’de gül ağacı bulamazsak alternatif nedir?

• 06 Mayıs 2024 - 09:48 • Son Güncelleme:
• 06 Mayıs 2024 - 09:48 • Son Güncelleme:
1 Hıdırellez’de gül ağacı şart mı, Hıdırellez dilekleri gül ağacı yoksa ne yapılır Hıdırellez’de gül ağacı bulamazsak alternatif nedir

Hıdırellez için gül ağacı şartı mı? Hıdırellez gününde, gül ağacı dalları toplanır ve evlerin veya sokakların kapılarına asılır. Bu gül dalları, bereket, mutluluk ve sağlık getirdiğine inanılan sembolik bir değere sahiptir. Ayrıca, bu gül dalları, insanların dileklerinin kabul edilmesi için de bir dua aracı olarak kullanılır. İnsanlar, gül dallarının üzerine dileklerini yazarak, gül dallarını evlerinin kapısına veya bir ağaca asarlar.

2 Hıdırellez için gül ağacı şart mı, Hıdırellez dilekleri gül ağacı yoksa ne yapılır

Hıdırellez için gül ağacı şart mı, Hıdırellez dilekleri gül ağacı yoksa ne yapılır?

Hıdırellez'in olmazsa olmazı güldür. Haliyle gül bulamazsak başka bir ağaca dilek bağlanmaz.

3 Hıdırellez’de gül ağacı şart mı, Hıdırellez dilekleri gül ağacı yoksa ne yapılır Hıdırellez’de gül ağacı bulamazsak alternatif nedir

Hıdırellez’de dilek ritüeli için mutlaka bir gül ağacı bulmalısınız. Hızır ve İlyas gül ağacı altında buluştukları için başka ağaç olmaz. Dibinde rahatça dilek dileyebileceğiniz ve sabah tekrar ziyaret edip bıraktığınız dilek kâğıdını alabileceğiniz bir gül bulmanız gerekiyor.

4 Hıdırellez’de gül ağacı şart mı, Hıdırellez dilekleri gül ağacı yoksa ne yapılır Hıdırellez’de gül ağacı bulamazsak alternatif nedir

Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır:

5 Hıdırellez’de gül ağacı şart mı, Hıdırellez dilekleri gül ağacı yoksa ne yapılır Hıdırellez’de gül ağacı bulamazsak alternatif nedir

Bismillahirahmanirahim, Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.