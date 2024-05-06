Hıdırellez’de gül ağacı şart mı, Hıdırellez dilekleri gül ağacı yoksa ne yapılır? Hıdırellez’de gül ağacı bulamazsak alternatif nedir?
Hıdırellez'de yapılan ritüellerden biri de dilek dileyip gül ağacına asma ya da gül ağacı altına gömmedir. Hıdırellez'de 5 Mayıs akşam ezanı ile gül ağacına dilekler asılır, 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır ve sonrasında ise suya bırakılır. Peki, Hıdırellez’de gül ağacı şart mı, Hıdırellez dilekleri gül ağacı yoksa ne yapılır? Hıdırellez’de gül ağacı bulamazsak alternatif nedir?
• 06 Mayıs 2024 - 09:48 • Son Güncelleme:
• 06 Mayıs 2024 - 09:48 • Son Güncelleme: