Hıdırellez dilek kağıdı su yoksa nasıl atılır? Hıdırellez dileği suya atılır mı? Dilek kağıdı yakılır mı?
Hıdırellezi pek çok ritüelin gerçekleştirildiği Türk kültürü içinde hala canlılığını koruyan pek çok simgesel gelenekle anılır. Hıdırellez gül ağacının altına dilek dileme gibi yöreye göre değişen bereket, bebek, yuva gibi dileklerin sıklıkla dilendiği, gönülden istendiği maddi ve manevi hastalıklara çare arandığı günlerdir. Evde olduğumuz bu Hıdırellez'de pek çok kişi de denize ya da akan su olan yerlere gidemedikleri için Hıdırellez dilek kağıtlarını ritüelini nasıl gerçekeştireceğini araştırıyor. Peki, Hıdırellez dilek kağıtları su yoksa ne yapılır? Hıdırellez dileği suya atılır mı? Hıdrellez dilekleri yakılır mı?
• 05 Mayıs 2025 - 13:26 • Son Güncelleme:
• 05 Mayıs 2025 - 13:26 • Son Güncelleme: