Hıdırellez dilek kağıdı su yoksa nasıl atılır? Hıdırellez dileği suya atılır mı? Dilek kağıdı yakılır mı?

Bir çok adet ve geleneğin yaşatıldığı Hıdırellez günleri aynı zamanda ferdi ve sosyal hayatla ilgili dileklerin yerine gelmesinin istendiği, maddi ve manevi hastalıklara çare arandığı günlerdir. Türkiye'nin hemen her yerinde Hıdırellez gecesi (5 Mayıs) gül ağacının altına, genellikle kadınlar, yıl içinde elde etmek istediklerini temsil eden küçük nesneler koyarlar.