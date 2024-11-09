Hiçbir motif kendini tekrar etmiyor: Sivas Divriği Darüşşifası'nda 'Z' sütunu turistlerin ilgisini çekiyor!
Sivas'ın Divriği ilçesinde UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 796 yıllık Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın süslemelerindeki farklı detaylar, ziyaretçileri şaşırtıyor. Kısa süre önce restorasyonu tamamlanarak yeniden ziyarete açılan eserin Darüşşifa bölümünde yer alan sütunlardan birinin Latince z harfi şeklindeki sarmal bezemesi, özellikle yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Uzmanlar, bunun sadece benzerlikten ibaret olduğunu düşünüyor.
Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/DİVRİĞİ (Sivas), (DHA)
• 09 Kasım 2024 - 11:09 • Son Güncelleme:
Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/DİVRİĞİ (Sivas), (DHA)
• 09 Kasım 2024 - 11:09 • Son Güncelleme: