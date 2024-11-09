Hiçbir motif kendini tekrar etmiyor: Sivas Divriği Darüşşifası'nda 'Z' sütunu turistlerin ilgisini çekiyor!

'BU SÜTUNA SARILIP, AĞLADIĞINA DENK GELDİK'

Divriği Ulu Camii müezzini ve eserin mihmandarı Nail Ayan, eserin mimarı Ahlatlı Hürrem Şah'ın bir integral dehası olduğunun bilindiğini belirterek, "Tabii bu eser üzerinde hem geometri, hem matematik, hem fizik, hem kimya, hem astronomi, bütün ilimler, dini ve fenni ilimleri görmek mümkündür. 2009 yılında gelen bir İtalyan turistin yanında tercümanı da vardı. Bu sütuna sarılıp, ağladığına denk geldik. Yanındaki tercümanına neden sarılıp ağladığını sorduğumuz zaman, 'Bu sütunda ne gördü de bu kadar etkilendi' dediğimizde, kendisi dedi ki 'Geometride tez ödevi hazırlıyor, ödevinin konusu geometride Z kuralı, kendi ödev konusunun işlenmiş, çizilmiş şekilde bir taş üzerinde görünce etkilendiğini söyledi ve hayranlığını gizleyemedi' dedi. Biz de tabii ondan sonra bunu gelen misafirlerimize anlatmaya başladık" dedi.