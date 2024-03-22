Hiç görülmemiş, farklı Cuma mesajları 22 Mart 2024! İşte en yeni resimli yazılı anlamlı güzel sözlü Cuma mesajları seçenekleri

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

"Resulullah (sav) şöyle buyurdu: 'Kim Cuma günü gusleder, sonra Allah'a güzel koku sürünür ve mümkünse koku kullanırsa, sonra da Cuma namazına gelir ve imamın arkasında sessizce dinlerse, Allah ona bir hafta günahlarına kefaret olacak bir ecir verir.' Hayırlı Cumalar."



"Resulullah (sav) şöyle buyurdu: 'Cuma günü, Adem (as) yaratıldığı gündür. O gün güneşin doğuşu olur ve bu, Cennet'e girmek isteyen ve Cehennemden kurtulmak isteyen müminler için bir umuttur. O gün, herkesin hakkını ödemesi ve herkesin hesabının sorulması için kurulan bir mahkemedir.' Hayırlı Cumalar."