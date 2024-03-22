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Gündem Hiç görülmemiş, farklı Cuma mesajları 22 Mart 2024! İşte en yeni resimli yazılı anlamlı güzel sözlü Cuma mesajları seçenekleri
Haberler Gündem Haberleri Hiç görülmemiş, farklı Cuma mesajları 22 Mart 2024! İşte en yeni resimli yazılı anlamlı güzel sözlü Cuma mesajları seçenekleri
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Hiç görülmemiş, farklı Cuma mesajları 22 Mart 2024! İşte en yeni resimli yazılı anlamlı güzel sözlü Cuma mesajları seçenekleri

2024 Cuma mesajları ve sözleri yine bir Cuma gününde sorgulanan konu başlıklarından biri oldu. Ramazan ayının ikinci cuması idrak edilirken en güzel, anlamlı cuma mesajları gönderilmeye, 'Hayırlı Cumalar' ya da 'Cumanız Mübarek Olsun' dilekleri paylaşılmaya başlandı. Cuma günü ile mübarek 11 ayın sultanı Ramazan ayı için dualı, ayetli ve hadisli cuma mesajları bir araya geldi. Annenize, babanıza, arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza gönderebileceğiniz birbirinden farklı, yeni, anlamlı cuma mesajları derledik... İşte, 22 Mart'a özel resimli, yazılı, değişik, dualı, cuma mesajları ve sözleri…

• 22 Mart 2024 - 11:15 • Son Güncelleme:
• 22 Mart 2024 - 11:15 • Son Güncelleme:
1 Hiç görülmemiş, farklı Cuma mesajları 22 Mart 2024 İşte en yeni resimli yazılı anlamlı güzel sözlü Cuma mesajları seçenekleri

Resimli ve yeni cuma mesajları 2024 haftalık sevdiklerinin cuma gününü tebrik etmek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Dualı, ayetli ve hadisli cuma mesajları Ramazanın ayının kudreti kutlanırken manevi duyguları paylaşmak isteyenler tarafından birbirine gönderilmeye başlandı. İşte, en güzel, anlamlı, farklı, birbirinden güzel, şık cuma mesajları ve sözleri…

2 DUALI CUMA MESAJLARI

DUALI CUMA MESAJLARI

"Allah'ım! Bu mübarek gün olan Cuma gününde dualarımızı kabul eyle. Kalplerimizi imanla doldur, günahlarımızı affeyle. Dualarımızı kabul buyur, dualı cumamız mübarek olsun."

"Rabbim! Rahmetinle kapla yüreğimizi, hidayetinle aydınlat yolumuzu. Cumanız mübarek olsun, dualarımız kabul olsun."

3 Hiç görülmemiş, farklı Cuma mesajları 22 Mart 2024 İşte en yeni resimli yazılı anlamlı güzel sözlü Cuma mesajları seçenekleri

"Ey Rabbimiz! Bu mübarek Cuma gününde dualarımızı kabul buyur, kalplerimizi imanla doldur. Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun."

"Allah'ım! Cumanın bereketiyle dualarımızı kabul buyur, bizi affeyle. Yolumuza ışık ol, kalbimizi nur ile doldur. Dualı cumamız mübarek olsun."

"Ya Rabbi! Bu mübarek Cuma gününde dualarımızı kabul buyur, günahlarımızı affeyle. Kalplerimize imanı, ruhlarımıza huzuru bahşet. Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun."

4 HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

"Hayırlı Cumalar! Rabbimizin rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Dualarınız kabul, günleriniz huzurlu olsun."

"Gönüllerin coştuğu, duaların kabul olduğu, hayırlı Cumalar dilerim. Rabbim herkese sağlık, huzur ve mutluluk versin."

"Hayırlı Cumalar! Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olduğu, kalplerin huzur bulduğu bir gün olsun. Rabbim herkese güzellikler versin."

5 Hiç görülmemiş, farklı Cuma mesajları 22 Mart 2024 İşte en yeni resimli yazılı anlamlı güzel sözlü Cuma mesajları seçenekleri

"Rahmetiyle, bereketiyle, mağfiretiyle dolu hayırlı bir Cuma günü dilerim. Dualarımızın kabul olması dileğiyle, herkese hayırlı Cumalar."

"Hayırlı Cumalar! Rabbim, dualarınızı kabul etsin, yollarınızı aydınlatsın, yüzünüzü güldürsün. Bereketi bol, huzuru daim olsun."

6 Hiç görülmemiş, farklı Cuma mesajları 22 Mart 2024 İşte en yeni resimli yazılı anlamlı güzel sözlü Cuma mesajları seçenekleri

"Gönlünüzde huzur, yüzünüzde tebessüm, dualarınızda kabul olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Rabbimizin rahmetiyle, bereketiyle dolu bir Cuma günü dilerim. Hayırlı Cumalar!"

"Duaların geri çevrilmediği, gönüllerin huzur bulduğu bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle, hayırlı Cumalar!"

7 HADİSLİ CUMA MESAJLARI

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

"Resulullah (sav) şöyle buyurdu: 'Kim Cuma günü gusleder, sonra Allah'a güzel koku sürünür ve mümkünse koku kullanırsa, sonra da Cuma namazına gelir ve imamın arkasında sessizce dinlerse, Allah ona bir hafta günahlarına kefaret olacak bir ecir verir.' Hayırlı Cumalar."

"Resulullah (sav) şöyle buyurdu: 'Cuma günü, Adem (as) yaratıldığı gündür. O gün güneşin doğuşu olur ve bu, Cennet'e girmek isteyen ve Cehennemden kurtulmak isteyen müminler için bir umuttur. O gün, herkesin hakkını ödemesi ve herkesin hesabının sorulması için kurulan bir mahkemedir.' Hayırlı Cumalar."

8 Hiç görülmemiş, farklı Cuma mesajları 22 Mart 2024 İşte en yeni resimli yazılı anlamlı güzel sözlü Cuma mesajları seçenekleri

"Resulullah (sav) şöyle buyurdu: 'Kim Cuma günü abdest alır ve sonra en güzel şekilde çıkar, sonra da Cuma namazına gelir ve imamın arkasında sessizce durur, sonra namaz bitene kadar sessizce oturursa, o zamana kadar ki her adımı, onun için bir senelik oruç ve gece namazı sevabı olur.' Hayırlı Cumalar."

9 Hiç görülmemiş, farklı Cuma mesajları 22 Mart 2024 İşte en yeni resimli yazılı anlamlı güzel sözlü Cuma mesajları seçenekleri

"Resulullah (sav) şöyle buyurdu: 'Cuma günü, önceki Cuma'ya kadar olan günahların affedilmesi için bir fırsattır. Bunun için gusül abdesti alın, en güzel kıyafetlerini giy, sonra Cuma namazına git, sessizce otur ve namazı dinle. Çünkü bu, senin için o hafta ve önceki hafta günahlarının affedilmesine vesile olacaktır.' Hayırlı Cumalar."

10 Hiç görülmemiş, farklı Cuma mesajları 22 Mart 2024 İşte en yeni resimli yazılı anlamlı güzel sözlü Cuma mesajları seçenekleri

"Resulullah (sav) şöyle buyurdu: 'Cuma günü, içinde güzel bir saat vardır. O saatte yapılan dualar kabul olur. Bu sebeple, siz de bu saatte bol bol dua edin.' Hayırlı Cumalar."