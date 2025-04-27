Herkes avucunu o ise şemsiyesini açtı! Vatandaş şifalı ürün için kapıştı
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan ve bu yıl 485'incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 8 ton mesir macunu saçılmasıyla sona erdi. Sultan Camisi’nin kubbe ve minarelerinin yanı sıra 44 ayrı noktadan saçımı gerçekleştirilen mesir macunları, 20 dakikada biterken, vatandaşlar şifalı macunlardan kapmak için birbiriyle yarıştı. Bazıları çıktıkları aydınlatma direkleri ve ağaçlar üzerinde şemsiyelerini ters çevirerek mesir macunu topladı.
Ersan ERDOĞAN-Seza Nur ALPDÜNDAR/MANİSA, (DHA)-
• 27 Nisan 2025 - 16:46 • Son Güncelleme:
Ersan ERDOĞAN-Seza Nur ALPDÜNDAR/MANİSA, (DHA)-
• 27 Nisan 2025 - 16:46 • Son Güncelleme: