Her yıl aynı günde geliyor, bir kez bile şaşmadı! Burdur'un saklı cenneti asırlık misafirlerini ağırlıyor
Kaynak : İHA
Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Hisarardı Köyü, tam bir asırdır aynı zarafetle, baharın müjdecisi olan zarif kuşlara ev sahipliği yapıyor. Bu yıl da geleneği bozmayan misafirler, Mart ortasında köy meydanındaki yuvalarına konarak, köy halkına hem nostaljik anlar hem de büyük bir sevinç yaşattı.
Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Hisarardı Köyü, tam bir asırdır her yıl aynı misafirleri olan leylekleri ağırlıyor. Baharın müjdecisi olarak bilinen zarif kuşlar, bu yıl da geleneği bozmadı. Mart ayının ortalarında köy meydanındaki yuvalarına konan leylekler, köy halkına hem nostalji hem sevinç yaşatıyor.
Hisarardı köyü, Gölhisar Gölü'ne olan yakınlığı, tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle yalnızca insanlar için değil, göçmen kuşlar için de cazibe merkezi. Özellikle tarihi kavak ağaçlarının süslediği köy meydanı, yıllardır leyleklerin uğrak ve yuvalanma yeri hâline gelmiş durumda. Köy sakinleri ise bu manzarayı kahvehanenin gölgesinde keyifle izliyor.
Köyün en yaşlı sakinlerinden olan ve bu geleneğin canlı tanıklarından biri olan 80 yaşındaki Ali Ekinci; "Leylekler bizim köyümüze çok eski zamanlardan beri gelir. Benim çocukluğumda evlerin çatısı yoktu, sazlarla örtülürdü. O zaman leylekler çatıların üzerine yuva yapardı. Elektrik geldikten sonra, çatılar değişince, artık direklerin üzerine yapmaya başladılar. Her yıl mutlaka gelirlerdi. Hâlâ da geliyorlar ama sayıları eskisi kadar fazla değil. Mart'ın 21'inde, bizde ‘Mart Dokuzu' dediğimiz gün gelirler. Eğer hava çok soğuk olmazsa ve yumurtaları zarar görmezse, Ağustos ortasına kadar yavrularını büyütüp köyden ayrılırlar" şeklinde konuştu.
Hisarardı'da doğup büyüyen ve bu yıllık döngüye şahit olan 65 yaşındaki Hüseyin Özmen'de; "Kendimi bildim bileli bu leylekler burada. Sayıları zamanla azaldı ama hiç eksik olmadılar. Bu yıl da geldiler, direk üzerindeki yuvalarında yerlerini aldılar. Seneye de gelirler inşallah" dedi.
Köylülerden Abdullah Arslan ise bu yılki gözlemlerini; "1965 doğumluyum. Eskiden meydanda ve köyün farklı noktalarında leylek yuvaları olurdu. Bu yıl biraz az sayıda da olsa geldiler. Hatta şu anda yavrularının olmadığını, yuva kavgası yaptıklarını bile görebiliyoruz. Yani doğrudan gözlemliyoruz" ifadesinde bulundu.
Türkiye'de en sık görülen göçmen kuşların başında gelen leyleklerin ağustos ayının sonuna doğru sıcak bölgelere doğru yeni bir yolculuğa çıkması bekleniyor.