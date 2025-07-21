Her yıl aynı günde geliyor, bir kez bile şaşmadı! Burdur'un saklı cenneti asırlık misafirlerini ağırlıyor

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Köyün en yaşlı sakinlerinden olan ve bu geleneğin canlı tanıklarından biri olan 80 yaşındaki Ali Ekinci; "Leylekler bizim köyümüze çok eski zamanlardan beri gelir. Benim çocukluğumda evlerin çatısı yoktu, sazlarla örtülürdü. O zaman leylekler çatıların üzerine yuva yapardı. Elektrik geldikten sonra, çatılar değişince, artık direklerin üzerine yapmaya başladılar. Her yıl mutlaka gelirlerdi. Hâlâ da geliyorlar ama sayıları eskisi kadar fazla değil. Mart'ın 21'inde, bizde ‘Mart Dokuzu' dediğimiz gün gelirler. Eğer hava çok soğuk olmazsa ve yumurtaları zarar görmezse, Ağustos ortasına kadar yavrularını büyütüp köyden ayrılırlar" şeklinde konuştu.