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Gündem Hayırlı Cuma mesajları: 14 Haziran en güzel Cuma mesajları, sözleri
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Hayırlı Cuma mesajları: 14 Haziran en güzel Cuma mesajları, sözleri

Cuma gününü kutlamak, sevdiklerine iyi dileklerini iletmek veya hafta sonuna girerken motivasyon vermek amacıyla gönderilen mesajlardır. Cuma günleri Müslümanlar, cuma gününün faziletini, önemi hatırlatmak için tebrik mahiyetinde cuma mesajları gönderiyor. Din kardeşini hatırlamak ve gönlünü almak için Cuma mesajları göndermek isteyenler için birbirinden güzel ve anlamlı resimli Cuma mesajlarını hazırladık

• 14 Haziran 2024 - 07:24 • Son Güncelleme:
• 14 Haziran 2024 - 07:24 • Son Güncelleme:
1 Hayırlı Cuma mesajları: 14 Haziran en güzel Cuma mesajları, sözleri

cuma, Müslüman alemi için diğer günlere kıyasen daha önemlidir. Öğle namazıyla birlikte Cuma namazlarını da kılacak olan Müslümanlar, şimdiden tebrik mesajlarını göndermek için hazırlık yapmaya başladı. Sevdiklerinin gönlünü almanın en güzel yollarından birisi de Cuma mesajı göndermek olabilir. Vatandaşların birbirlerine attıkları en güzel, resimli cuma mesajları haberimizde bulabilirsiniz.

2 Hayırlı Cuma mesajları: 14 Haziran en güzel Cuma mesajları, sözleri

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı cumalar dilerim.

3 Hayırlı Cuma mesajları: 14 Haziran en güzel Cuma mesajları, sözleri



Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah’ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

4 Hayırlı Cuma mesajları: 14 Haziran en güzel Cuma mesajları, sözleri



Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı cumalar.

5 Hayırlı Cuma mesajları: 14 Haziran en güzel Cuma mesajları, sözleri

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.

6 Hayırlı Cuma mesajları: 14 Haziran en güzel Cuma mesajları, sözleri



"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum’a, 17) Cumamız mübarek olsun!

Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

7 Hayırlı Cuma mesajları: 14 Haziran en güzel Cuma mesajları, sözleri

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

8 Hayırlı Cuma mesajları: 14 Haziran en güzel Cuma mesajları, sözleri

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.

9 Hayırlı Cuma mesajları: 14 Haziran en güzel Cuma mesajları, sözleri

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halk-ı Kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Cumanız Mübarek olsun.

10 Hayırlı Cuma mesajları: 14 Haziran en güzel Cuma mesajları, sözleri

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Hayırlı cumalar.

11 Hayırlı Cuma mesajları: 14 Haziran en güzel Cuma mesajları, sözleri

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.