Havalanan uçaktan görüntülendi: İstanbul'un Terkos'unu çiçekler bastı

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Terkos Gölü'nün oluşturduğu doğal manzaraya İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü de eşlik etti. İki önemli mühendislik yapısı ile Terkos'un doğal güzelliği aynı kareye yansıdı. Görüntülerin çekildiği sırada İstanbul Havalimanı pistinden havalanan bir uçak da dron kamerasına yansıdı. Pembe çiçeklerle kaplanan Terkos Gölü, kontrol kulesi, havalanan uçak ve uzakta görülen Yavuz Sultan Selim Köprüsü aynı görüntü içerisinde kaydedildi.