Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHavalanan uçaktan görüntülendi: İstanbul'un Terkos'unu çiçekler bastı
HaberlerGündem Haberleri Havalanan uçaktan görüntülendi: İstanbul'un Terkos'unu çiçekler bastı

Havalanan uçaktan görüntülendi: İstanbul'un Terkos'unu çiçekler bastı

20.09.2026 - 10:06Güncellenme Tarihi:

Arnavutköy ilçesinde bulunan Terkos Gölü'nün yüzeyini kaplayan pembe çiçekler, gölün büyük bölümünde görsel şölen oluşturdu. Pembe çiçeklerle kaplanan göl, havadan görüntülendi. Göl, İstanbul Havalimanı'ndan havalanan bir uçaktan da kaydedildi. Ayrıca, göl manzarasına İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü de eşlik etti.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Havalanan uçaktan görüntülendi: İstanbul'un Terkos'unu çiçekler bastı

İstanbul'un önemli su kaynaklarından Terkos Gölü, bu kez doğal güzelliğiyle dikkat çekti. Göl yüzeyinin geniş bir bölümünü kaplayan pembe renkli çiçekler, suyun üzerinde kilometrelerce uzanan renkli görüntüler oluşturdu. Pembeye bürünen göl dron kamerasına yansıdı.

2Havalanan uçaktan görüntülendi: İstanbul'un Terkos'unu çiçekler bastı

Havadan çekilen görüntülerde, pembe çiçeklerin yer yer göl yüzeyini tamamen kapladığı görüldü. Dron kamerasına, pembe çiçeklerle kaplanan Terkos Gölü yer alırken, ileride İstanbul Havalimanı'nın kontrol kulesi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü de görüntülendi.

3Havalanan uçaktan görüntülendi: İstanbul'un Terkos'unu çiçekler bastı

Terkos Gölü'nün oluşturduğu doğal manzaraya İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü de eşlik etti. İki önemli mühendislik yapısı ile Terkos'un doğal güzelliği aynı kareye yansıdı. Görüntülerin çekildiği sırada İstanbul Havalimanı pistinden havalanan bir uçak da dron kamerasına yansıdı. Pembe çiçeklerle kaplanan Terkos Gölü, kontrol kulesi, havalanan uçak ve uzakta görülen Yavuz Sultan Selim Köprüsü aynı görüntü içerisinde kaydedildi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi