Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemHava tersine döndü, yanacağız! Meteoroloji son dakika açıkladı! 29 dereceye çıktı, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda ilde...
HaberlerGündem Haberleri Hava tersine döndü, yanacağız! Meteoroloji son dakika açıkladı! 29 dereceye çıktı, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda ilde...
ABONE OL

Hava tersine döndü, yanacağız! Meteoroloji son dakika açıkladı! 29 dereceye çıktı, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda ilde...

Meteoroloji son dakika açıkladı, hava tersine döndü. Adeta yanacağız. Sıcaklıklar 29 dereceye kadar çıkmış durumda. Bugün hava sıcaklığı aniden artışa geçti. Nisanda bahar yüzünü gösterip sonradan günler soğuk hava ve yağışlarla geçmişti. Artık bahar geldi. İstanbul bugün 23, İzmir 25, Ankara 21 derece olarak ölçüldü. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 29 dereceye kadar yükseldi. Uzmanından Ramazan Bayramı'nda havanın nasıl olacağına ilişkin açıklama geldi. Hafta sonu da havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Gün gün açıklandı, Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminlerini yayımladı. Son dakika hava durumu tahminleri...

• 22 Nisan 2022 - 09:39 • Son Güncelleme:
• 22 Nisan 2022 - 09:39 • Son Güncelleme:
1Hava tersine döndü, yanacağız Meteoroloji son dakika açıkladı 29 dereceye çıktı, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda ilde...

22 Nisan hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

2Hava tersine döndü, yanacağız Meteoroloji son dakika açıkladı 29 dereceye çıktı, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda ilde...

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

3Hava tersine döndü, yanacağız Meteoroloji son dakika açıkladı 29 dereceye çıktı, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda ilde...

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

4Hava tersine döndü, yanacağız Meteoroloji son dakika açıkladı 29 dereceye çıktı, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda ilde...

Rüzgarın genellikle güneyli, doğu kesimlerde zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6BUGÜN HAVA NASIL MARMARA

BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

7EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°CAz bulutlu

İZMİR °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu

MANİSA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

8AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°CAz bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°CAz bulutlu ve açık

MERSİN °C, 24°CAz bulutlu ve açık

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 21°CAz bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°CAz bulutlu

KONYA °C, 25°CAz bulutlu

YOZGAT °C, 19°CAz bulutlu

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 19°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 22°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°CParçalı ve az bulutlu

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

TOKAT °C, 22°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

KARS °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°CAz bulutlu ve açık

VAN °C, 16°CAz bulutlu ve açık

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°CAz bulutlu ve açık

SİİRT °C, 28°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°CAz bulutlu ve açık

14BAYRAMDA HAVA NASIL

BAYRAMDA HAVA NASIL?

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten bayramda havanın nasıl olacağına ilişkin açıklama yaparak, "Son güncel tahmin. Ramazan Bayramının ilk günü Bayram namazı vakti Konya civarı orta kuvvet yağış alabilir. Ülkenin geri kalanı önemli bir yağış yok ve çoğu yer yağışsız. Hava Marmara'da serin, soğuk değil, Ülkenin geri kapanında sıcak olacak." dedi.

15METEOROLOJİNİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI

METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günler için hava durumu tahminlerini açıkladı. Bugün kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

16Hava tersine döndü, yanacağız Meteoroloji son dakika açıkladı 29 dereceye çıktı, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda ilde...

Cumartesi günü Kırklareli, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de hafif yağmurlu bir hava etkili olacak. Diğer illerde hava açık.

17Hava tersine döndü, yanacağız Meteoroloji son dakika açıkladı 29 dereceye çıktı, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda ilde...

Pazar günü Sivas, Kastamonu, Gümüşhane ve Bayburt'ta hava yağışlı olacak. Sıcaklıklarda ise değişiklik olmayacak.

18Hava tersine döndü, yanacağız Meteoroloji son dakika açıkladı 29 dereceye çıktı, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda ilde...

Pazartesi Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da yağmur etkisini gösterecek.

19Hava tersine döndü, yanacağız Meteoroloji son dakika açıkladı 29 dereceye çıktı, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda ilde...

Salı günü ise Kırklareli, Edirne, Bolu, Kastamonu, Eskişehir, Karabük ve Hakkari'de hava yağışlı gözüküyor. Bolu ve Kastamonu'da yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Hava tersine döndü, yanacağız! Meteoroloji son dakika açıkladı! 29 dereceye çıktı, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda ilde...

Hava tersine döndü, yanacağız! Meteoroloji son dakika açıkladı! 29 dereceye çıktı, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda ilde...

Ukrayna'da savaşın dönüm noktası! Kritik şehir Mariupol için peş peşe açıklamalar geldi...

Ukrayna'da savaşın dönüm noktası! Kritik şehir Mariupol için peş peşe açıklamalar geldi...

İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları! Böylesi ilk kez oluyor, yüzde 250 arttı! Özellikle o ilçelerde...

İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları! Böylesi ilk kez oluyor, yüzde 250 arttı! Özellikle o ilçelerde...

Refah payı, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili flaş gelişme! Tek tek açıklandı, milyonlar bekliyordu, belli oldu

Refah payı, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili flaş gelişme! Tek tek açıklandı, milyonlar bekliyordu, belli oldu