Hava tersine döndü, yanacağız! Meteoroloji son dakika açıkladı! 29 dereceye çıktı, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda ilde...
Meteoroloji son dakika açıkladı, hava tersine döndü. Adeta yanacağız. Sıcaklıklar 29 dereceye kadar çıkmış durumda. Bugün hava sıcaklığı aniden artışa geçti. Nisanda bahar yüzünü gösterip sonradan günler soğuk hava ve yağışlarla geçmişti. Artık bahar geldi. İstanbul bugün 23, İzmir 25, Ankara 21 derece olarak ölçüldü. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 29 dereceye kadar yükseldi. Uzmanından Ramazan Bayramı'nda havanın nasıl olacağına ilişkin açıklama geldi. Hafta sonu da havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Gün gün açıklandı, Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminlerini yayımladı. Son dakika hava durumu tahminleri...
22 Nisan hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, doğu kesimlerde zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KOCAELİ °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°CAz bulutlu
İZMİR °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu
MANİSA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°CAz bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 22°CAz bulutlu ve açık
HATAY °C, 27°CAz bulutlu ve açık
MERSİN °C, 24°CAz bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 21°CAz bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°CAz bulutlu
KONYA °C, 25°CAz bulutlu
YOZGAT °C, 19°CAz bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 19°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°CParçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 15°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
TOKAT °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 15°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
KARS °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 23°CAz bulutlu ve açık
VAN °C, 16°CAz bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°CAz bulutlu ve açık
SİİRT °C, 28°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 29°CAz bulutlu ve açık
BAYRAMDA HAVA NASIL?
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten bayramda havanın nasıl olacağına ilişkin açıklama yaparak, "Son güncel tahmin. Ramazan Bayramının ilk günü Bayram namazı vakti Konya civarı orta kuvvet yağış alabilir. Ülkenin geri kalanı önemli bir yağış yok ve çoğu yer yağışsız. Hava Marmara'da serin, soğuk değil, Ülkenin geri kapanında sıcak olacak." dedi.
METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günler için hava durumu tahminlerini açıkladı. Bugün kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Cumartesi günü Kırklareli, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de hafif yağmurlu bir hava etkili olacak. Diğer illerde hava açık.
Pazar günü Sivas, Kastamonu, Gümüşhane ve Bayburt'ta hava yağışlı olacak. Sıcaklıklarda ise değişiklik olmayacak.
Pazartesi Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da yağmur etkisini gösterecek.
Salı günü ise Kırklareli, Edirne, Bolu, Kastamonu, Eskişehir, Karabük ve Hakkari'de hava yağışlı gözüküyor. Bolu ve Kastamonu'da yağışların kuvvetli olması bekleniyor.